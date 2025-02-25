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Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! Tartışmalar sürüyor: Otopark hakkına site yönetimi karışır mı? İşte yanıt...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.02.2025 20:33
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Apartmanlarda ve sitelerde otopark alanları sorun yaratabiliyor. Peki kiracıların otopark kullanım hakkı var mıdır? Geçtiğimiz günlerde bir sitenin kapısına ‘Site yönetiminin aldığı karar gereği kiracılar otoparka araç park edemez’ yazısı tartışma yarattı. Hukukçular bu sürecin yasal olmadığını söylüyor. Kanunen, kiracılar da ev sahipleri gibi sitedeki tüm ortak alanları eşit şekilde kullanabiliyor. İşte detaylar...

Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! Tartışmalar sürüyor: Otopark hakkına site yönetimi karışır mı? İşte yanıt...

Yeni yönetmeliklere göre inşa edilen binalarda her daire için bir otopark alanı bulunabiliyor ama eski dönemlerde yapılan apartmanlarda ve sitelerde bu imkan olmayabiliyor. Bu durumda komşular arasında otopark kavgaları başlıyor.Otopark kullanımında kiracılara bazı zorluklar çıkarılabiliyor.

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde bir site yönetiminin apartman girişine yazdığı uyarı yazısı bir tartışmaya neden oldu. Yazıya göre site yönetimi yeni bir karar almıştı ve buna göre bina içerisindeki otoparka sadece ‘ev sahipleri’ araçlarını park edebilirdi. Kiracıların bu alana araç park etmemesi özellikle belirtilmişti.

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KİRACILARIN OTOPARK HAKKI YOK MU?

Site yönetiminin yazdığı uyarının hukuki bir bağlayıcılığı olup olmadığına geleceğiz ama önce bu işin normalde nasıl olması gerektiği konusuna bakmamız gerekiyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, en basit haliyle temel bir hukuk çerçevesi çiziyor ve otoparkların aslında Yüksek Mahkeme ve bilimsel içtihatlar doğrultulusunda ‘ortak alan’ olarak nitelendiğinin altını çiziyor.

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Kat Mülkiyeti Kanunu’na işaret eden Prof. Dr. Aydos, tüm kat maliklerinin ortak alanlarda kullanım hakkına sahip olduğunun hükme bağlandığını anlatıyor.

"SİTE YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK"

Kiracı ve ev sahibi işin içine girince haliyle gözler ‘kira sözleşmesine’ çevriliyor.

“Kira sözleşmesi ile kat maliki, kullanıma bağlı tüm yetkilerini devrettiği için kiracı da ortak alanı kullanma hakkını haiz olur.” diyen Aydos’ sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Haliyle otoparkı kiracıların kullanmaması gibi bir kararı, yönetim kurulunun alması hukuken mümkün değil. Ancak belki şöyle bir yol izlenebilir… Otoparkın nasıl kullanılacağına ilişkin olarak kat malikleri kurulu bir karar alabilir. Mesela, bazı kat maliklerinin otoparktan yararlanmayacağı, ilgili kat malikinin de rızası ile kararlaştırılabilir.

O zaman da otoparkı kullanma hakkından feragat eden kat malikinin bu durumu kiracısına başlangıçta bildirmesi gerekir. Ki o zaman da kira bedeli buna göre ayarlanır.”

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Anahtar Kelimeler:
otopark Kiracı ev sahibi tahliye
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