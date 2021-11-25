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Kırmızı ete zam gelecek mi? Açıklama geldi

25.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tüketildiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, "Ete zam konusu gündemde değil" dedi.

Kırmızı ete zam gelecek mi? Açıklama geldi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarının ucuz olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Bugün yemin çuvalı 60 lira iken, şu anda 180 TL. Yemin fiyatı üç katına çıkınca etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye’nin ekonomisini et belirlemiyor. Sütün para ettiği yerde hayvancılık dirilir. Eskiden bir köy evinde evin altında ahır vardı. O ahırda en az 8-10 tane inek, 8-10 tane dana vardı. İneğin sütü hem ineği hem danayı hem de aileyi besliyordu. Bugün süt sudan ucuz. 1 kilo tatlı 150 TL, 1 kilo et ise 70 TL. Çok büyük para değil. Devletin hem yeme hem de hayvancılığa destek vermesi lazım” dedi.
Ette olan KDV’nin kaldırılmasını isteyen Yardımcı, “Biz şu anda kasap olarak para kazanmıyoruz. Elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bizim bir an evvel KDV’yi kaldırmamız lazım” diye konuştu.

TÜRKİYE 2019 YILINDA 1 MİLYON 175 BİN TON ET TÜKETTİ

Türkiye’nin 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tükettiğini belirten Yardımcı, “2020 bundan daha aşağıdadır. 2021 daha açıklanmadı. Antalya’da 2020 yılında 9 bin ton et tüketimi var. Bu güzel bir şey. Hayvancılığa destek verilmediği taktirde zor günler yaşayacaklar. Devlet büyüktür. Biz devletimizin yanındayız. Biz devletle el ele çalışırız” dedi.
Antalya’da 2020 yılında 12 bin 753 adet büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını belirten Yardımcı, “Küçükbaş ise 12 bin 182 adet. Bu sadece bir kesim yerinden elde edilen veriler. Antalya genelinde 14 tane kesim yeri var. Diğer yerleri de toplarsak ortalama 30 bine yakın küçükbaş, büyükbaş da 20 bini bulur” açıklamasını yaptı.

"ZAM KONUSUNDA ŞU AN İÇİN BİR ŞEY YOK"

Ocak ayı içerisinde ete bir zam beklediklerini belirten Yardımcı, “Şu anda bir şey yok. Biz 2 yıldır zam yapmıyorduk. Bir anda bir zam oldu. Büyük zam değil. Ette ve tavukta bir fırsatçılık olmadı” ifadelerini kullandı.
2022 Ocak ayında yapılacak oda seçimlerinde yeniden adaylığı hakkında da konuşan Yardımcı, “32 yıldır başkanlık yapıyorum. Bu bir yarış. Demokrasinin tatlı yarışıdır. Birbirimize çamur atmayı hiç ele almasınlar. 5 yıldır ANET tesisini işletiyoruz. Kimsenin bir şikayeti yok. Ben üslubumu bozmam. Yiğitçe kazanalım yiğitçe kaybedelim. Biz Antalya’da yaşayacağız. Bu mesleği yapan kazansın. Bu meslekten olmayan kişi bu esnafın sorunlarını çözemez. Esnafımıza binamızı aldık. Bugün biz 50 tane personel çalıştırıyoruz. Hiçbir yere borcumuz yok” diye konuştu. (İHA)

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