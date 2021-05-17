Kırmızı mercimek, yeşil mercimek alım fiyatları ne kadar oldu?

Gözler bugün düzenlenen kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin konuşma yaptı. Erdoğan, üreticiyi yakından ilgilendiren hububat ve bakliyat alım fiyatlarını açıkladı. İşte Kırmızı mercimek, yeşil mercimek alım fiyatları....

KIRMIZI MERCİMEK, YEŞİL MERCİMEK ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kabine toplantısının ardından yeni bakliyat fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan" diyerek üreticiye seslendi.

Erdoğan, çiftçiye toprakların boş bırakılmaması yönünde çağrıda bulunurken "Bakliyat alım fiyatları ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL ALIM FİYATLARI NE KADARDI?

Açıklanan yeni bakliyat fiyatlarının ardından geçen yılın fiyatları da merak konusu oldu. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl, kırmızı mercimek için ton başına 3 bin 550 TL , yeşil mercimek için 3 bin 200 TL olarak alım fiyatı açıklanmıştı.



