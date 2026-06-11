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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin 1. etap sonuçları açıklandı.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı
Mynet

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaa, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında değerlendirmeler tamamlanarak her il bazında asil ve yedek hak sahipleri listelerinin oluşturulduğu bildirildi.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı 1

Bakanlık açıklamasında, "Üretime güç katan, ülkemizin tarımsal kalkınmasına omuz veren tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Söz konusu proje kapsamında, hangi ilde kaç hak sahibinin projeden yararlanacağı ve o ilde toplam kaç adet hayvan dağıtılacağı hususunun ölçülebilir kriterlere göre belirlenebilmesi amacıyla:

SEGE göstergesi sıralaması,
Kaba yem karşılama oranı,
Mera ot karşılama oranı,
Mera varlığı,
Yem bitkisi ekim alanı,
Küçükbaş hayvan sayısı oranı,
Hububat ekim alanı kriterlerine göre puanlama ve sıralama yapılması hususları,
Proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde:

Kadın yetiştiriciler,
31.12.2025 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olan yetiştiriciler,
Engelli, gazi veya 1. Derece şehit yakını olan bireyler,
Aile işletmesi vasfına sahip olan yetiştiriciler,
Küçükbaş hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahipleri,
Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim veya Gıda Mühendisi meslek mensubu başvuru sahipleri,
31.12.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin TÜRKVET sistemine küçükbaş hayvan sürüsü açılış tarihi üzerinden geçen kayıtlılık süresi iki yıldan fazla olan başvuru sahipleri,
31.12.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin TÜRKVET sistemine küçükbaş hayvan sürüsü açılış tarihi üzerinden geçen kayıtlılık süresi iki yıldan az olan başvuru sahipleri,
01.01.2024- 31.12.2025 tarihleri arasında başvuru yaptığı işletmesinde küçükbaş hayvan sürüsünde hayvan hareketi (doğum, çıkış, varış, aşı vb.) bulunan başvuru sahipleri,
Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt üyeliği bulunan işletme sahipleri,
Toplam anaç koyun/keçi sayısı 1-105 baş arasında hayvan varlığına sahip olan başvuru sahipleri,
2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre tarım arazisine sahip olan işletme sahipleri,
Haksahibi yetiştiriciler arasında belirlenen kriterlere göre yapılan puanlamada eşitlik oluşması halinde sırasıyla;

Başvuranlardan birinin kadın olması durumunda, kadın başvuru sahibinin,
Her iki başvuru sahibinin cinsiyeti aynı ise, doğum tarihi daha genç olan başvuru sahibinin,
Doğum tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru yapılan işletmenin TÜRKVET sistemindeki açılış tarihi daha eski olan başvuru sahibinin,
İşletme açılış tarihlerinin de aynı olması halinde, e-belge sistemine göre başvuru tarihi ve saati daha erken olan başvuru sahibinin önceliklendirilmesi hususları dikkate alınmıştır.

TİGEM kurum internet sitesinden süreç ile ilgili gerekli duyuruları yaparak, gruplar halinde, hayvan teslimi yapacağı yetiştiriciler ile irtibata geçecektir. TİGEM'e bildirilen üreticilerin talep ettikleri küçükbaş hayvanlar TİGEM tarafından temin ve teslim edilir. Hayvanların teslimat yeri TİGEM tarafından belirlenerek hak sahibi kişilere duyurulur.

Haksahipleri hayvan bedellerini TİGEM'in resmi internet sayfasında açıklayacağı satış fiyatları üzerinden peşin veya Banka kredisi ile ödeyebilecektir. TİGEM'in internet sitesinden yayımladığı ve iletişime geçtiği yetiştiricilerimiz, duyurunun yayımlanmasından sonra 5 iş günü içerisinde kredi işlemleri için Ziraat Bankası'na başvurmak ve duyurunun yayımlanmasından sonra en geç 20 gün içerisinde kredili veya kredisiz olarak tüm süreci (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak olan kapasite raporu dahil) tamamlamak zorundadır. Süreç içerisinde/sonunda TİGEM ile irtibata geçmek yetiştiricinin sorumluluğundadır. Süreç sonunda işlemlerini tamamlamayan yetiştiricilerimizin proje başvurusu ve hak sahipliği iptal olmuş sayılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
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