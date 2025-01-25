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'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor! Hükümet düğmeye bastı... e-Devlet'e yeni işlem geliyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.01.2025 07:33
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Senet sahteciliği ve dolandırıcılığına müdahale için yeni tedbirler devreye giriyor. Buna göre, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde senet dolandırıcılığına karşı yeni önlemler alınacak. Peki, nasıl bir önlem alınacak? İşte detaylar...

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor! Hükümet düğmeye bastı... e-Devlet'e yeni işlem geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yargı Reformu'nu duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası konu ile ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Özellikle vatandaşların mağduriyetinin yoğun olduğu senet dolandırıcılığı için de yeni adımların atılmasına karar verildi.

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HUKUKİ GÜVENLİK SAĞLANACAK

Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, ‘Hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır’ hedefine yer verildi. Buna göre, senetler için de hukuki güvenliğin sağlanması için hukuki bir kayıt sisteminin oluşturulması konuşuluyor.

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SENET E-DEVLET ÜZERİNDEN OLABİLİR

Türkiye gazetesinin Adalet Bakanlığı'ndaki kaynaklarına göre, senetlerde hukuki güvenliğin sağlanması için filigranlı olarak üretimi, merkez bankasının veya başka bir kuruluşa bu konuda yetki verilmesi, e-Devlet üzerinden işlem yapılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

SENENT

Bakanlık kaynakları konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Burada amaç vatandaşın istismarının önüne geçilmesi. Çeki her yerde bulamıyorsunuz. Artık senet de böyle olacak. Bu konuda çok mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilecek. Kırtasiyeden al gel, doldur imzala olmayacak. Senetlerin hukuki güvenirliği için bir sistem kurulması ve bu tip evrakların kayıt altına alınması için çalışma yapılıyor. Teknik detaylar tamamlandıktan sonra, kanuni düzenlemeler kısa süre içinde Meclis’ten geçirilecek”

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
e-devlet senet
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