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Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanacak. Özel otomobillerde zorunlu mu? Değişim ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek
Cansu Çamcı

Havaların soğumasıyla beraber kış lastiği mesaisi de başlıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.

ÖZEL OTOMOBİLLER ZORUNLU DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Uygulama toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
Uygulama, trafik güvenliğini sağlamak ve kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek 1

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonet gibi taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekiyor.

Araç türüne göre lastik şartları da değişiyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek 2

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Jant ölçüsüne göre 1.500 TL'den başlayıp 3 bin TL'ye kadar yükseliyor. Kullanılmayan lastiklerini muhafaza ettirmek isteyen sürücüler için lastik oteli hizmetinin bedeli ise dört lastiğin değişim ücretiyle aynı seviyede tutuluyor.

6 BİN TL CEZASI VAR

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

Yeni dönemde sürücülerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise para cezası. 27 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç hava lastik
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