Kış lastiği uygulamasında yeni dönem! Tarih değişti, uymayana ceza var!

Türkiye'de kış lastiği uygulaması için hazırlıklar hız kazandı. Ticari araçları kapsayan zorunlu uygulama, 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Kurallara uymayan araç sahiplerini idari para cezası beklerken, hususi otomobiller için ülke genelinde zorunluluk bulunmuyor.

İşte kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih, kapsamı ve ceza tutarına ilişkin ayrıntılar...

Beş ay sürecek zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların belirtilen dönemde kış lastiği kullanması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİLLERE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller için ülke genelinde uygulanan genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle soğuk hava koşullarında özel otomobil sahiplerinin de kış lastiği kullanmasını tavsiye ediyor.

İl sınırları içindeki uygulamaların kapsamı ve süresi valiliklerin kararlarıyla belirlenebildiğinden sürücülerin bulundukları ilin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

CEZASI NE KADAR?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Denetimlerde aracın zorunluluk kapsamında olup olmadığı ve lastiklerin ilgili teknik koşulları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecek.

Kış lastiği takmama cezası, 2027 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Zam oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek. Buna göre cezanın, artışın yüzde 20 olması durumunda 7 bin 200 TL’ye, yüzde 25 olması halinde 7 bin 500 TL’ye, yüzde 30’a ulaşması durumunda ise 7 bin 800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Kış lastiği zorunluluğu bulunan araçların kurala uygun lastik kullanması gerekiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya zincir kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bakanlık ayrıca sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da araçlarında bulundurmasını tavsiye ediyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda yol tutuşunu artırmaya yardımcı oluyor. Sürücülerin yalnızca kar yağışını değil, düşük sıcaklıkları ve yolun genel durumunu da dikkate alması gerekiyor.