Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı.

Havaların soğumasıyla beraber sürücüler lastik değiştirmek için harekete geçiyor.

ÖZEL OTOMOBİLLER ZORUNLU DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Uygulama, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonet gibi taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekiyor.

Araç türüne göre lastik şartları da değişiyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

6 BİN TL CEZA KESİLECEK

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

Yeni dönemde sürücülerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise para cezası. 27 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN

Yetkililer, sürücülerin son günü beklemeden araçlarını kış şartlarına hazırlamasının hem trafik güvenliği hem de olası yaptırımlarla karşılaşmamak açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.