Kış lastiğinde geri sayım! Zorunluluk 15 Kasım'da başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulamasında yeni dönem başlıyor. Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı gerçekleştiren ticari araçlar, 15 Kasım'dan itibaren kış lastiği kullanmak zorunda olacak. 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek uygulamada kurallara aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası kesilecek. Öte yandan lastik değişim maliyetleri jant boyutuna göre 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor.

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri lastik değişimi için hazırlıklara başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında yürütülen uygulama, şehirler arası güzergâhlarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçları kapsıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda söz konusu araçlarda 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği bulunması gerekecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN İŞLETMELERE CEZA UYGULANACAK

Kış mevsiminde değişen yol koşullarına karşı trafik güvenliğini korumak ve olumsuz hava şartlarının neden olabileceği kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlulukta denetimler önem taşıyor. Belirlenen kurala uymayan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının da zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik genelge hazırlıkları sürüyor. Hazırlanacak genelgenin yürürlüğe konulması amacıyla 81 il valiliğine gönderilmesi bekleniyor.

ÖZEL OTOMOBİLLER İÇİN ZORUNLULUK VAR MI?

Düzenleme kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan bütün ticari araçların kış lastiği kullanması gerekiyor. Özel otomobiller ise mevcut düzenlemeye göre bu yasal zorunluluğun dışında tutuluyor. Ancak kış şartlarında daha güvenli bir sürüş gerçekleştirebilmek için binek araçlarda da kış lastiği tercih edilmesi öneriliyor.

LASTİK DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER BU ÜCRETLERİ ÖDEYECEK

Hava sıcaklıklarının gerilemesi ve yağışlı günlerin başlaması, lastik servislerinde yoğunluğu artırdı. Araç sahiplerinin ödeyeceği sökme ve takma bedelleri ise kullanılan jantın ölçüsüne göre farklılaşıyor.

Güncel lastik değişim ücretleri jant boyutlarına göre şu şekilde sıralanıyor:

13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

18 inç jantlar: 2.000 TL

19 inç jantlar: 2.250 TL

20 inç jantlar: 2.500 TL

21 inç jantlar: 3.000 TL

Lastik oteli hizmetinden yararlanmak isteyen araç sahipleri için de dört lastiğin muhafaza edilme bedeli, lastik değiştirme işlemiyle aynı tutarda uygulanıyor.

7 DERECE UYARISI: KIŞ LASTİĞİ İÇİN DOĞRU ZAMAN

Kış lastiğine geçişte yalnızca takvimdeki zorunluluk tarihlerini dikkate almak yeterli görülmüyor. Güvenli sürüş bakımından hava sıcaklığının 7 dereceye ve daha düşük seviyelere inmesiyle birlikte kış lastiklerinin kullanılmaya başlanması tavsiye ediliyor.

Düşük sıcaklıklarda yaz lastikleri yol üzerindeki tutunma kabiliyetini kaybedebiliyor. Karlı ve buzlu zeminlerde ise fren mesafesinin artması, aracın kayması ve kontrolden çıkarak savrulması gibi riskler ortaya çıkabiliyor. Kış lastikleri, soğuk hava şartlarında yol tutuşunun ve frenleme performansının korunmasına katkı sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ SATIN ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNİ KONTROL EDİN

Yeni lastik almayı düşünen sürücülerin ürünün yalnızca kullanılmamış olmasına odaklanmaması gerekiyor. Satın alma aşamasında lastiğin üretim tarihinin yanı sıra hangi koşullarda muhafaza edildiğinin de incelenmesi önem taşıyor.