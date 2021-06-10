Pandeminin işverene ve çalışana getirdiği zorlukları azaltmak adına kısa çalışma ödeneği çıkarılmıştı. Kısa çalışma ödeneği uzun süredir veriliyor ve pandemiden beri toplamda 55 milyar TL destek ödemesi sağlandı. Bu ödemelerin 33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,5 milyar lira normalleşme desteği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneğiydi. Peki kısa çalışma ödeneği bitecek mi? Kısa çalışma ödeneği son tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK Mİ?

Konuya ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamada Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edilmişti.

30 Haziran'ın yaklaşmasıyla ilgililer kısa çalışma ödeneğinin akıbetinin ne olacağını bekliyor. Konuya ilişkin yetkili makamlar tarafından açıklama bekleniyor. Şuan için son tarih 30 Haziran 2021 olarak gözüküyor.