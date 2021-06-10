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Kısa çalışma ödeneği bitecek mi? Kısa çalışma ödeneği son tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor

10.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde 2020 Mart ayında patlak veren koronavirüsün ardından işçiyi ve işvereni korumak için kısa çalışma ödeneği başlatılmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği bitecek mi? Kısa çalışma ödeneği son tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor.

Kısa çalışma ödeneği bitecek mi? Kısa çalışma ödeneği son tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor

Pandeminin işverene ve çalışana getirdiği zorlukları azaltmak adına kısa çalışma ödeneği çıkarılmıştı. Kısa çalışma ödeneği uzun süredir veriliyor ve pandemiden beri toplamda 55 milyar TL destek ödemesi sağlandı. Bu ödemelerin 33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,5 milyar lira normalleşme desteği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneğiydi. Peki kısa çalışma ödeneği bitecek mi? Kısa çalışma ödeneği son tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK Mİ?

Konuya ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamada Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edilmişti.

30 Haziran'ın yaklaşmasıyla ilgililer kısa çalışma ödeneğinin akıbetinin ne olacağını bekliyor. Konuya ilişkin yetkili makamlar tarafından açıklama bekleniyor. Şuan için son tarih 30 Haziran 2021 olarak gözüküyor.

Kısa çalışma ödeneği bitecek mi? Kısa çalışma ödeneği son tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Nakdi ücret desteğinin kesileceği belli başlı durumlar vardır. Bu durumlardan biri, söz konusu ücretten faydalanıldığı süreçte aynı veya başka işe başlanması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığının alınması, ücretin kesilmesine neden olur.

Öte yandan, ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden faydalanan çalışanın fiilen çalıştırıldığının öğrenilmesi durumunda, işverene, söz konusu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası verilir.


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Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği
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