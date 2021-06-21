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Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum ne olacak?

21.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda ertelenen ve önemli kararların konuşulacağı Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum ne olacak? İşte yanıtı...

Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum ne olacak?

Gerek salgın gerek ülke gündemindeki önemli kararların konuşulduğu Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası pek çok konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Peki Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önceki aylar için kısa çalışma ödeneği müjdesi gelmişti. Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi sorusu kritik toplantı sonrası merak konusu oldu. Sigortalı çalışanın son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmakta olan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olan günlük kısa çalışma ödeneği ödemeleri daha önce duyurulmuş olan tarihe dek devam edecek. Kısa çalışma ödeneğinin günlük, haftalık ya da aylık çalışma süresi içinde yapılacağı zaman aralığı kurumların gelenekleri ve işin niteliği de göz önüne alınarak işveren tarafından belirleniyor.

21 Haziran tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı ile birlikte vatandaşlar kısa çalışma ödeneği hakkındaki son durumu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada kısa çalışma ödeneği hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum ileriki günlerde belli olacak.

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Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamanın ise saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Erdoğan,"Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Kısa Çalışma Ödeneği
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