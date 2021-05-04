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Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Nisan ödemeleri | Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

04.05.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart’ta son bulacağı söylenen ve binlerce vatandaşın pandemi döneminde en çok yararlandığı ödemeler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) uzatılacağı haberi, geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Alınan yeni kararla, Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra ise binlerce vatandaşın gözü, Nisan ayı KÇÖ ödemelerine çevrildi. Mart ödemeleri 5 Nisan'da yatırılmıştı. Peki, Nisan ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yatıyor?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Nisan ödemeleri | Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan kararda, 31 Mart tarihinde son bulacağı söylenen KÇÖ ödemeleri, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Koronavirüs salgını ile işsiz kalan binlerce vatandaş yaklaşık bir senedir KÇÖ ödemeleri ile hayatını devam ettiriyor. Mart ayına ait KÇÖ ödemeleri Nisan ayının 5'inde yatırılmıştı. Vatandaşın yakından takip ettiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin ise Nisan ayı ödemelerinin, Mayıs ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin Kısa Çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı.

Kısa çalışma ödeneği için herhangi bir tarih verilmedi. Ancak tahminlere göre ödemelerin 5 Mayıs'ta yatırılması bekleniyor.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.


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