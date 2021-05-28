Mart 2021'de önceki dönemde ödemesi devam edenlerle beraber tam 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart 2020'den beri verilen Kısa Çalışma Ödeneği 'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatıldığını belirtmişti.

Milyonları ilgilendiren kısa çalışma ödeneğine ilişkin beklenen açıklamalar art arda geldi. Bunun ardından kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş gözlerini konuya ilişkin güncel verilere çevirdi. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kısa çalışma başvurusu yapan iş yerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı açıklandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği; sektörel, genel, zorlayıcı sebepler veya bölgesel kriz gibi nedenlerle bir iş yerindeki haftalık mesai saatinin geçici olarak en az üçte bir oranda düşürülmesi halinde veya bahsi geçen iş yerinde süreklilik koşulu aranmaksızın faaliyetlerin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde, üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışamadıkları süre için gelir desteği sağlayan uygulamaya verilen addır.



