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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

30.04.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana süren pandemi süreciyle birlikte ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneği süresi ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte yanıtı...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi süreciyle beraber ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlgiyle merak edilen kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belli oldu. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kararda, “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

KÇÖ'nün uzatılmasıyla birlikte ödemenin bu ay da dahil olmak üzere Mayıs ve Haziran aylarında da yapılması bekleniyor. Henüz ödemelerin yapılacağı kesin tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor fakat kısa çalışma ödeneği önceki aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu. Tahmini olarak bu zamanlarda ödenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
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