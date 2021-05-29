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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği hangi gün yatar?

29.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği 5 Mayıs tarihinde İŞKUR’dan yapılan açıklama ile vatandaşların hesabına yatmıştı. Alınan kararla birlikte kısa çalışma ödeneği Mayıs ayı ve Haziran aylarında da ödenecek. IBAN’ı bulunmayanlar Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği PTT’den alacak.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği hangi gün yatar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı karara göre; yeni tip koronavirüs nedeniyle iş yerlerine kısa çalışma ödeneği sunulmuştu. Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Mayıs ayı kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih açıklandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Nisan ayı kısa çalışma ödeneği 5 Mayıs’ta vatandaşların vermiş oldukları IBAN’a yatarken, Mayıs ayının kısa çalışma ödeneğinin ise Haziran ayının ilk haftasında yatması bekleniyor bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği Mayıs ayı maaşı 4 Haziran’da hesaplara yatacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağı vurgulandı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği hangi gün yatarr

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri iş dünyasında pek çok değişiklikler yaşandı. Zor durumda kalan işyerlerine kısa çalışma ödeneği desteği sunuldu. 2021 yılı Mart ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldı. Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ NEREDEN SORGULANIR?

Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğini sorgulamak için e-devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilir. Sorgulama için e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “kısa çalışma ödeneği” yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linke tıklayarak e-devlete giriş sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği
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