Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneğine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kararda, “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği nin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Geçtiğimz seneden bu yana devam eden koronavirüs süreciyle beraber ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KÇÖ yani Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzatılacağı açıklanmıştı. Alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar, zam geldi mi?

KÇÖ'nün uzatılmasıyla beraber ödemenin bu ay da dahil olmak üzere Mayıs ve Haziran aylarında da yapılması bekleniyor. Son gelişmelere göre kısa çalışma ödeneğine zam gelmediği bilinmekte.

Günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanmakta olan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçememektedir.

