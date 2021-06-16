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Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter?

16.06.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği ve ödeneğin uzama ihtimalinin olup olmadığı araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneği 2020 yılının mart ayı sonunda uygulanmaya başladı. 2020 Nisan- 2021 Mayıs arasında 22 milyon 664 bin 919 kısa çalışma ödeneği ödendiği bildirildi. Peki Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter? İşte ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar ödeneğin ne zaman biteceğine dair araştırma yapıyor. Ödeneğin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayının gelmesi ve vaka sayılarının düşmesiyle normalleşme sürecinde uygulanan kısıtlamalar daraltıldı. Bunun ardından kısa çalışma ödeneğinin akıbetinin ne olacağı konusu merak edilmeye başlandı. Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter? İşte ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAR MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yapmıştı. Sevindiren haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sektörlerde geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran ayını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneğinin sürmesi kararına varıldığını ifade etmişti. 1 Nisan'da yürürlüğe giren kararın son tarihinin 31 Haziran 2021 olduğu duyurulmuştu.

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle kısa çalışma ödeneğinin hazirandan sonra devam edip etmeyeceğine dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağına dair güncel, herhangi bir açıklama yapılmadı. Gözler resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrildi.

Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde verilir. Ödemeler işçiye IBAN yoluyla yapılıyor. IBAN'ı olmayan kişilere PTT üzerinden ulaştırılıyor.

Ödeme tarihini öne çekme konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bakan Bilgin daha geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ödeneğin 4 Haziran Cuma ilgilerin hesabına yatacağını ifade etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
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