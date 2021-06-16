Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar ödeneğin ne zaman biteceğine dair araştırma yapıyor. Ödeneğin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayının gelmesi ve vaka sayılarının düşmesiyle normalleşme sürecinde uygulanan kısıtlamalar daraltıldı. Bunun ardından kısa çalışma ödeneğinin akıbetinin ne olacağı konusu merak edilmeye başlandı. Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter? İşte ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAR MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yapmıştı. Sevindiren haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sektörlerde geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran ayını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneğinin sürmesi kararına varıldığını ifade etmişti. 1 Nisan'da yürürlüğe giren kararın son tarihinin 31 Haziran 2021 olduğu duyurulmuştu.

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle kısa çalışma ödeneğinin hazirandan sonra devam edip etmeyeceğine dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağına dair güncel, herhangi bir açıklama yapılmadı. Gözler resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrildi.