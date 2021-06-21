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Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

21.06.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?" , "Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı ilgililer tarafından arama motorlarından araştırılıyor. Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüs sürecinde iş yeri olumsuz etkilenen çalışanlara sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman biteceğine dair açıklama yapmıştı. İşte ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman biteceği, uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Kısa Çalışma Ödeneği pandemi süresinde çalıştığı firma olumsuz etkilenen çalışanlara devlet tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Peki Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği'nin, tüm sektörlerde geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde verilmesin süreceğini ifade etmişti. Öte yandan bu ödeneğin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Haziran'ın ortalarına gelindi ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitip bitmeyeceği, uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. KSÖ'nün bitip bitmeyeceğine dair gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Eğer KSÖ'nin uzatıldığına ilişkin açıklama yapılmazsa son ödemeler yapılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin akıbetine ilişkin kararın Kabine Toplantısı'nda ele alınıp toplantının ardından açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği'nin kesileceği öngörülüyor. Bunun sebebi olarak ise aşılama çalışmaların hız kazanması, kısıtlamaların daraltılması, vaka sayılarının düşmesi gösteriliyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılıp uzatılmadığı resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ile netlik kazanacak.

Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği sigortalılara verilen bir ödemedir. Bu ödemenin verilmesi için sigortalının çalıştığı iş yerinin kriz, sektörel veya bölgesel krizden olumsuz etkilenmiş olması şartı aranır. Bu uygulama üç ayı geçmemek şartıyla, iş yerinde çalışamayan sigortalılara gelir desteği sağlamaktadır.


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sgk Kısa Çalışma Ödeneği
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