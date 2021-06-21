Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman biteceği, uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Kısa Çalışma Ödeneği pandemi süresinde çalıştığı firma olumsuz etkilenen çalışanlara devlet tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Peki Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği'nin, tüm sektörlerde geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde verilmesin süreceğini ifade etmişti. Öte yandan bu ödeneğin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Haziran'ın ortalarına gelindi ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitip bitmeyeceği, uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. KSÖ'nün bitip bitmeyeceğine dair gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Eğer KSÖ'nin uzatıldığına ilişkin açıklama yapılmazsa son ödemeler yapılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin akıbetine ilişkin kararın Kabine Toplantısı'nda ele alınıp toplantının ardından açıklaması bekleniyor.