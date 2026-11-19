Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, KVDB stoku bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 artarak 173,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 240,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak 75,1 milyar dolar oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve borçlanma senetleri yükümlülükleri ise yüzde 7 artarak 8,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,2 artışla 18,7 milyar dolar, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 yükselişle 21,8 milyar dolar oldu. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 2,7 azalarak 26 milyar dolara inerken, diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak 73,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,4 artarak 63,9 milyar dolar olurken, kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 16,7 artarak 9,7 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 33,7'sini dolar, yüzde 27,3'ünü avro, yüzde 25,5'ini Türk lirası ve yüzde 13,5'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,5 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,1 milyar dolara indi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır