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Kışın özlenen lezzeti tezgahlarda! Fiyatı 400 liraya kadar yükseldi

Havaların soğumasıyla tezgahlar hareketlendi! Bolu’da kışın vazgeçilmez lezzeti kestane satışa çıkarken, Düzce’den günlük getirilen ürünlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kışın özlenen lezzeti tezgahlarda! Fiyatı 400 liraya kadar yükseldi

Bolu’da havaların serinlemesiyle birlikte kış mevsimiyle özdeşleşen kestane, pazar tezgahlarında satışa sunulmaya başladı. Düzce’den her gün getirilen taze kestaneler, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Soğuk havaların kendini göstermesiyle kentte kış hazırlıkları da hız kazanırken, geleneksel lezzetler arasında yer alan kestane tezgahlardaki yerini aldı. Boyutlarına göre farklı fiyatlarla satılan kestanelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Kışın özlenen lezzeti tezgahlarda! Fiyatı 400 liraya kadar yükseldi 1

KESTANE SATIŞLARI SOĞUKLARLA BAŞLADI

Pazarcı esnafı Yakup Taşkıran, kestane satışlarının havaların soğumasıyla başladığını belirtti. Taşkıran, ürünleri Düzce’den günlük olarak temin ettiklerini ifade etti.

Kışın özlenen lezzeti tezgahlarda! Fiyatı 400 liraya kadar yükseldi 2

Taşkıran, “Kışın gelmesiyle beraber kestane satışlarımız başladı. Kestaneler Düzce’den geldi. Taze ve günlük olarak getirip Bolu’da satıyoruz. Vatandaşların ilgisi var. Kestane, evlerde özlenen bir lezzet olduğu için tüketiliyor. Eskiden beri gelenek olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, özlemişler” dedi.

Kışın özlenen lezzeti tezgahlarda! Fiyatı 400 liraya kadar yükseldi 3

BOYUTUNA GÖRE FİYATI DEĞİŞİYOR

Tezgahlarda satışa sunulan kestanelerin fiyatları boylarına göre farklılık gösteriyor. Kestanelerin kilogramı 250, 300, 350 ve 400 liradan satışa sunuluyor.

Kış aylarının geleneksel tatlarından biri olan kestanenin, havaların soğumasıyla birlikte Bolu’daki pazar tezgahlarında yoğun ilgi görmeye başladığı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kestane Bolu
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