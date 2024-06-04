FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıyma, kuşbaşı... 176 lira iddiası sonrası açıklama geldi!

Kıyma, kuşbaşı... 176 lira iddiası sonrası açıklama geldi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul PERDER'den ithal et fiyatlarındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. İstanbul PERDER etlerin 176 liraya ithal edilen etlerin daha pahalıya satıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Söz konusu haberde belirtildiği gibi bir fiyat skalasının, Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz satış taahhüdü içinde yer alan tutarlarla yakından dahi ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Kıyma, kuşbaşı... 176 lira iddiası sonrası açıklama geldi!

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), bazı medya kuruluşlarında yer alan ithal et fiyatlarına ilişkin haberlerdeki tutarların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "Halihazırda satış gerçekleştiren 24 adet üyemizin tüm şubelerinde, ekonomik kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, ekonomik kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 liradır. Bu konuda tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, ithal et fiyatlarındaki iddiaların dernek üyelerini ve Et ve Süt Kurumunu töhmet altında bırakması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

KKK

YURT DIŞINDAN KARKAS ET ALIMI

Açıklamada, Et ve Süt Kurumunun, kamu yararını ön planda tutmak üzere, piyasada regülasyonu sağlamak adına yurt dışından karkas et alımı yaptığı hatırlatıldı.

İthal edilen bu etlerin tüketiciye ulaşması aşamasının ise İstanbul PERDER ile yapılan protokol çerçevesinde üyeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşbu protokol çerçevesinde taahhüt edilen satış miktarları ve satış tutarları kamusal çerçeveler kapsamında hareket edilerek belirlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde satış miktarları ve satış fiyatları Et ve Süt Kurumunun denetimi altında olup satış yapılan üyelerimizin tüm şubeleri, Et ve Süt Kurumu yetkili personelleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

FİYATLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Söz konusu haberde belirtildiği gibi bir fiyat skalasının, Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz satış taahhüdü içinde yer alan tutarlarla yakından dahi ilgisi bulunmamaktadır. Zira halihazırda satış gerçekleştiren 24 üyemizin tüm şubelerinde, ekonomik kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, ekonomik kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 liradır.

"176 LİRAYA ALINMAMAKTA"

Bu konuda tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu ithal etler 176 liraya alınmamaktadır ve hiçbir İstanbul PERDER anlaşmalı üye marketlerinde ekonomik kuşbaşı etin kilosu 344 liranın üzerinde satılmamaktadır. Et ve Süt Kurumu ile yapılan bu protokol kapsamında amacın tüketicinin menfaatini koruyabilmek adına makul fiyatlarla et alabilmelerini sağlayarak piyasayı regüle etmek olduğunu hatırlatarak, bu konuda yapılacak haberler konusunda daha duyarlı ve sağduyulu olunmasını rica ediyoruz."

(AA)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla arttıAlmanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla arttı
Piyasalar bayram sonrasına odaklandı! Borsa İstanbul'da ralli beklentisiPiyasalar bayram sonrasına odaklandı! Borsa İstanbul'da ralli beklentisi
Yeni düzenleme sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Cezalar uygulanacak Yeni düzenleme sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Cezalar uygulanacak
Anahtar Kelimeler:
kırmızı et açıklama iddia kıyma
En Çok Okunan Haberler
Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Hizbullah İsrail'i vurdu, her köşeden alevler yükseldi!

Hizbullah İsrail'i vurdu, her köşeden alevler yükseldi!

Emekliye ek zam, kök maaş ve asgari ücret kulisi!

Emekliye ek zam, kök maaş ve asgari ücret kulisi!

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu

Dolar dibi gördü, euro için kritik bekleyiş!

Dolar dibi gördü, euro için kritik bekleyiş!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.