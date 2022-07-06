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KKM'de yeni düzenleme! Resmi Gazete'den duyuruldu: Süre uzadı...

06.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) kapsamına girebilecek döviz hesabı bulundurma süre sınırı genişletildi. Buna göre Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı mevduattan (KKM) yararlanabilmelerine esas olan bankada döviz tevdiat hesabı bulundurma süre sınırı Haziran sonuna kadar uzatıldı.

KKM'de yeni düzenleme! Resmi Gazete'den duyuruldu: Süre uzadı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğinde, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin KKM'den yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi.

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek.

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