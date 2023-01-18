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KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Sekbanlı Sepetçi TOKİ Kocaeli KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar belli oluyor!

18.01.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalında yayınlanacak ve Sekbanlı - Sepetçi için yapılacak. Çekiliş, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve 2+1, 3+1 asil ve yedek kazananlar belli olacak. Birçok vatandaş şimdiden internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Sekbanlı Sepetçi TOKİ Kocaeli KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar belli oluyor!

Kocaeli TOKİ kura çekimi bugün Sekbanlı - Sepetçi için yapılacak. İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba TOKİ Kocaeli kurası sonuç sorgulama ekranı ve canlı izle ekranı linki...

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Kocaeli kura çekilişi kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

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Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

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TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KOCAELİ ÇEKİLİŞLERİ

19 Ocak 2023 Perşembe: KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ SOPALI MAHALLESİ 260/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

20 Ocak 2023 Cuma: KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

20 Ocak 2023 Cuma: KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

21 Ocak Cumartesi: KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

21 Ocak 2023 Cumartesi: KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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toki kura sonuçları

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