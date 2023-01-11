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Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu!

11.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağı, başvuru süreci içerisinde İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri için işlemlerini yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri için yapılacak olan Kocaeli TOKİ kura çekilişi tarihleri...

Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu!

Kocaeli TOKİ kura çekim tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kocaeli TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından kurumun web sitesinde yayımlanacak ve vatandaşlar 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine e devlet üzerinden erişebilecekler. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman?

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZMAAN?

Kocali TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kocaeli ili için yapılan açıklamada kuraların 18 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı, 21 Ocak 2023 tarihinde ise sona ereceği kaydedildi.

TOKİ KOCAELİ KURA TARİHLERİ 2023

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilker doğrultusunda Kocaeli kura çekimi 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Çekilişler, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplamda 5 bin 2022 sosyal konut sahibini bulacak.

TOKİ KOCAELİ İLÇE İLÇE KURA ÇEKİM TARİHLERİ

İzmit (Sekbanlı-Sepetçi): 18 Ocak 2023

Derince Sopalı Mahallesi: 19 Ocak 2023

Gebze (Kirazpınar), Körfez (İlimtepe): 20 Ocak 2023

Dilovası, Kandıra Orhan Mahallesi: 21 Ocak 2023

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