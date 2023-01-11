Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu!

Kocaeli TOKİ kura çekim tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kocaeli TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından kurumun web sitesinde yayımlanacak ve vatandaşlar 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine e devlet üzerinden erişebilecekler. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman?
Kocali TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kocaeli ili için yapılan açıklamada kuraların 18 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı, 21 Ocak 2023 tarihinde ise sona ereceği kaydedildi.
TOKİ tarafından yayımlanan bilgilker doğrultusunda Kocaeli kura çekimi 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.
Çekilişler, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplamda 5 bin 2022 sosyal konut sahibini bulacak.
İzmit (Sekbanlı-Sepetçi): 18 Ocak 2023
Derince Sopalı Mahallesi: 19 Ocak 2023
Gebze (Kirazpınar), Körfez (İlimtepe): 20 Ocak 2023
Dilovası, Kandıra Orhan Mahallesi: 21 Ocak 2023