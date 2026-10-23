Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştirdi

Kocaeli'nin İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova ilçelerinde bulunan tesislerde otomobilden kamyonete, minibüsten otobüse uzanan farklı araç gruplarında üretim gerçekleştiriliyor.

Kentteki fabrikalar, Ford Otosan'ın ticari araçları ve Hyundai Motor Türkiye'nin binek otomobillerinin yanı sıra Anadolu Isuzu'nun ticari araçlarıyla da ülke otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatına katkı sağlıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2026'nın 9 aylık döneminde 971 bin 159 taşıt üretildi, 685 bin 671'i ihraç edildi.

Kocaeli'de üretim tesisleri bulunan Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu, bu dönemde 460 bin 729 araçlık üretimle Türkiye'nin toplam imalatının yüzde 47'sini karşıladı.

Üç şirketin ocak-eylül aylarında 381 bin 97 adetlik ihracatı ise ülkenin toplam taşıt dış satımının yüzde 56'sını oluşturdu.

Kocaeli'deki üç üreticinin 9 aylık ihracat miktarı, aynı dönemdeki toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 83'üne karşılık geldi. Buna göre, kentteki fabrikalarda her 100 araçlık üretime karşılık yaklaşık 83 araçlık dış satım gerçekleştirildi.

FORD OTOSAN ÜRETİMDE VE İHRACATTA İLK SIRADA

Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde en fazla araç üreten ve ihraç eden otomotiv firması oldu.

Şirket, Gölcük ve Başiskele'deki fabrikalarında üretilen 330 bin 551 araçla kentteki üç üreticinin toplam imalatının yaklaşık yüzde 72'sini gerçekleştirdi.

Ford Otosan'ın üretiminde 259 bin 724 kamyonet ve 70 bin 827 minibüs yer aldı.

Şirket, aynı dönemde 293 bin 53 araç ihraç ederek Kocaeli'deki üç üreticinin toplam dış satımının yaklaşık yüzde 77'sini gerçekleştirdi.

HYUNDAİ ELEKTRİKLİ MODEL ÜRETİMİNE BAŞLADI

İzmit'teki fabrikasında i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Motor Türkiye, ağustos ayında IONIQ 3 modelinin seri üretimine başladı.

Üretimine geçilen yeni modelle şirketin İzmit tesislerinde üretilen araçlar arasına tam elektrikli otomobil de eklendi.

Hyundai Motor Türkiye, ocak-eylül döneminde 125 bin 880 otomobili üretim bandından indirirken 87 bin 362 aracı yurt dışı pazarlara gönderdi.

Çayırova'daki tesislerinde ticari araç üretimi yapan Anadolu Isuzu ise aynı dönemde 2 bin 346 küçük kamyon, 1215 midibüs, 383 kamyonet ve 354 otobüs olmak üzere toplam 4 bin 298 araç üretti. Şirketin 9 aylık ihracatı 682 araç olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır