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KoçSistem’e Stevie’den 9 ödül!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

KoçSistem dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından “Stevie Business Awards 2020”de bu yıl 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 9 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. KoçSistem, Stevie 2020’de dijital uygulamaları ve çözümleri, pazarlama yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk projesi ve yılın şirketi kategorilerinde ödül kazandı.

KoçSistem’e Stevie’den 9 ödül!

Türkiye’nin lider markalarına dijital dönüşüm çözümleri sunan KoçSistem, rekabetçi ve yenilikçi iş ve pazarlama stratejisi ile dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan “Stevie Business Awards 2020”de bu yıl 9 farklı kategoride 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ödülün sahibi oldu.

KoçSistem dijital yayıncılık ürünü Pixage, ‘Yılın İçerik Yönetimi Ürünü’ olurken Pixage Web Sitesi ‘Yılın Bilgisayar Servisleri Web Sitesi’ ve 'Yılın Pazarlama Lideri” kategorilerinde altın Stevie’yi göğüsledi. KoçSistem bu yıl ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Pazarlama Departmanı alanlarında da gümüş ödülü aldı.

'STEVIE ÖDÜLLERİ MARKA VİZYONUMUZU TÜM BOYUTLARIYLA TEYİT ETTİ'

Pandemi koşullarında hızla değişen küresel pazar şartlarına Türkiye’nin yeni değerlere odaklanarak yanıt vermesi gerektiğini ifade eden KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Stevie Awards 2020 sonuçlarını şöyle değerlendirdi:“Stevie Awards 2020 jürisinin KoçSistem’in marka değeri konusunda aldığı mesafeyi titizlikle değerlendirmesi ve bunun sonucunda 9 farklı ödüle layık görülmesi hepimizi gururlandırdı. “Geleceği Keşfet” mottosu ile dijital dönüşümü yalnızca sektörleri ve kurumları değil bütün bir toplumu kavrayan derinli”kli bir mesele olarak ele almayı özellikle tercih ettik. Bu konuda yanılmadığımızı dünyanın sayılı otoritelerinin bizlere anımsatması hiç kuşkusuz keyifli ve güzel bir duygu. Stevie Awards 2020 jürisinin bu yöndeki çabalarımızı marka, çalışan ve ürün boyutuyla dikkate alarak değerlendirmesinden son derece mutluyuz. Çalışma arkadaşım Evren Dereci’yi “Yılın Pazarlama Yöneticisi” seçildiği için ayrıca kutluyorum. Kuşkusuz Yılın Pazarlama Departmanı olarak ödül alan diğer çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bu arada Türkiye’de anne babaların ciddi bir sorununa çözüm önerileri getiren KoçSistem Aile Saati sosyal sorumluluk projesine omuz veren tüm mesai arkadaşlarıma bu ödüllerin yeni başarılar getirmesini diliyorum. KoçSistem’in kurumlara ve ekonomiye sunduğu çözüm ve hizmetlerin yanı sıra bu tarz değerlendirmelerin sağladığı pozitif enerjiyle ülke olarak dijital endeksimizi yükselten daha birçok çalışmaya imza atacağına içtenlikle inanıyorum” dedi.

BİR ÖDÜL DE AİLE SAATİ PROJESİNE

KoçSistem’in hayata geçirdiği Aile Saati kurumsal sosyal sorumluluk projesi de bu yıl Stevie jürisi tarafından “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje İletişimi ve PR Kampanyası” kategorisinde bronz ödüle değer görüldü. Aile Saati, çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükseltme hedefi taşırken, KoçSistem çalışanlarının ve AÇEV uzmanlarının katkısı ile ebeveynlerin eğitimine destek veriliyor.

YENİLİKÇİ HREDITION VE E-ÇÖZÜMLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

KoçSistem’in son iki yılda marka yolculuğunda attığı önemli adımların karşılık bulduğu Stevie Awards 2020’de ayrıca markanın Pixage, HREdition ve E-İrsaliye çözümleri de ödüle layık görüldü. Yeni nesil dijital yayıncılık sistemi KoçSistem Pixage, bu yıl ikisi altın birisi bronz üç farklı ödülün sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan uzaktan çalışma şartlarında kurumlara büyük esneklik sağlayan KoçSistem HREdition ve E-Çözümler ürün ailesinin bir parçası olan E-İrsaliye Dönüşüm SaaS uygulamaları ise Stevie Awards 2020’den bronz ödüllerle dönme başarısı gösterdi. İnsan kaynakları yönetim aracı HREdition ve resmi belge yönetimini gerçekleştiren e-Çözümler COVID-19 süresince kurumların kesintisiz çalışmasını kolaylaştıran temel uygulamalar arasında yerini aldı.


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