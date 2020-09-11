KoçSistem’e Stevie’den 9 ödül!

Türkiye’nin lider markalarına dijital dönüşüm çözümleri sunan KoçSistem, rekabetçi ve yenilikçi iş ve pazarlama stratejisi ile dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan “Stevie Business Awards 2020”de bu yıl 9 farklı kategoride 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ödülün sahibi oldu.

KoçSistem dijital yayıncılık ürünü Pixage, ‘Yılın İçerik Yönetimi Ürünü’ olurken Pixage Web Sitesi ‘Yılın Bilgisayar Servisleri Web Sitesi’ ve 'Yılın Pazarlama Lideri” kategorilerinde altın Stevie’yi göğüsledi. KoçSistem bu yıl ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Pazarlama Departmanı alanlarında da gümüş ödülü aldı.

'STEVIE ÖDÜLLERİ MARKA VİZYONUMUZU TÜM BOYUTLARIYLA TEYİT ETTİ'

Pandemi koşullarında hızla değişen küresel pazar şartlarına Türkiye’nin yeni değerlere odaklanarak yanıt vermesi gerektiğini ifade eden KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Stevie Awards 2020 sonuçlarını şöyle değerlendirdi:“Stevie Awards 2020 jürisinin KoçSistem’in marka değeri konusunda aldığı mesafeyi titizlikle değerlendirmesi ve bunun sonucunda 9 farklı ödüle layık görülmesi hepimizi gururlandırdı. “Geleceği Keşfet” mottosu ile dijital dönüşümü yalnızca sektörleri ve kurumları değil bütün bir toplumu kavrayan derinli”kli bir mesele olarak ele almayı özellikle tercih ettik. Bu konuda yanılmadığımızı dünyanın sayılı otoritelerinin bizlere anımsatması hiç kuşkusuz keyifli ve güzel bir duygu. Stevie Awards 2020 jürisinin bu yöndeki çabalarımızı marka, çalışan ve ürün boyutuyla dikkate alarak değerlendirmesinden son derece mutluyuz. Çalışma arkadaşım Evren Dereci’yi “Yılın Pazarlama Yöneticisi” seçildiği için ayrıca kutluyorum. Kuşkusuz Yılın Pazarlama Departmanı olarak ödül alan diğer çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bu arada Türkiye’de anne babaların ciddi bir sorununa çözüm önerileri getiren KoçSistem Aile Saati sosyal sorumluluk projesine omuz veren tüm mesai arkadaşlarıma bu ödüllerin yeni başarılar getirmesini diliyorum. KoçSistem’in kurumlara ve ekonomiye sunduğu çözüm ve hizmetlerin yanı sıra bu tarz değerlendirmelerin sağladığı pozitif enerjiyle ülke olarak dijital endeksimizi yükselten daha birçok çalışmaya imza atacağına içtenlikle inanıyorum” dedi.