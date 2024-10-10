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Köfteci Yusuf'ta 'domuz eti' skandalı! Nedim Şener bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.10.2024 22:55
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Köfteci Yusuf firmasında domuz eti tespit edilmesi gündem olmuştu. Olayda firmanın Bursa'daki bir şubesinde domuz etinin kullanıldığı aktarılmıştı. Gazeteci Nedim Şener katıldığı canlı yayında bir noktaya dikkat çekti. "Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı?" diyen Şener, "Bakın asıl tağşiş devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir dikkat etmek lazım" dedi.

Köfteci Yusuf'ta 'domuz eti' skandalı! Nedim Şener bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti. Bu ürünlere Bursa'daki bir şubede rastlanıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

KÖFTECİ YUSUF'TAN 'KUMPAS' AÇIKLAMASI

Firmadan yapılan açıklamada ise "Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen başından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

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NEDİM ŞENER: 'DOMUZLAR DEVLETİN İÇİNDE OLABİLİR'

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'domuz eti' skandalı ile ilgili EKOL TV canlı yayınında gazeteci Nedim Şener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı?" diyen Şener, "Bakın asıl tağşiş devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir dikkat etmek lazım"dedi.

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İşte Şener'in açıklamasından satır başları:

"Köftecide günde 100 ton et işleniyormuş. Analizde domuz eti miktarı binde bir. Yani yüz bin kilogramda 100 kg. Bu da besili bir domuz ağırlığı eder. Bu köfteciye 20 bin TL kazandırır. Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı? Özgür Demirtaş da bunu belirtmiş.

Bakın asıl tağşiş devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir dikkat etmek lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Köfteci Yusuf
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