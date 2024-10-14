Köfteci Yusuf'un etleri yok sattı! Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerin, ülkenin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi vatandaşın gündemine bomba gibi düşerken, son yaşanan gelişmeler herkesi hayrete düşürdü.

KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA: OLUMSUZLUK OLSA TÜM ÜRÜNLERİMİZDE BULAŞ OLURDU

Köfteci Yusuf'un Bursa'da bulunan şubesinde binde bir oranında domuz eti karışımı tespit edilmesi ülke genelinde infiale neden oldu. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş yaptığı açıklamada, domuz eti kullanmadıklarını aktardı. Ürünlerin tek bir noktadan şubelere gittiğini de söyleyen Akkaş, "Biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı" dedi.

DESTEK VERMEK İÇİN ŞUBELERDE YEMEK YEDİLER

Yaşanan tartışmaların ardından vatandaşlar ikiye bölündü. Bazıları bu durum nedeniyle Köfteci Yusuf'u eleştirirken, bazıları da destek veren ifadeler kullandı. Destek veren isimlerin arasında birçok siyasi ve ünlü isim de katıldı ve Köfteci Yusuf şubelerine giderek yemek yedi.

REYONLARI BOŞ GÖREN KADIN GÖZLERİNE İNANAMADI

Yaşananların ardından bir vatandaşın çektiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde reyonda ürün kalmadığını aktaran şahıs, adeta gözlerine inanamadı.

"HALK SAHİP ÇIKIYOR"

O anları kayıt altına alan şahıs, "O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor" dedi.