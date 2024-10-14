FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Köfteci Yusuf'un etleri yok sattı! Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Köfteci Yusuf'un etleri yok sattı! Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
14.10.2024 19:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde ürünlerinde domuz eti tespit edildiği nedeniyle yer alan Köfteci Yusuf, son günlerin en tartışmalı konularından biri oldu. Yaşanan gelişmenin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Köfteci Yusuf'a destek gösterirken, bazı siyasi ve ünlü isimler de destek olmak için Köfteci Yusuf'a giderek yemek yedi. Bir vatandaş bugün çektiği görüntüde ise Köfteci Yusuf'taki etlerin bittiğini aktarıp, "Halk sahip çıkıyor" dedi.

Köfteci Yusuf'un etleri yok sattı! Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerin, ülkenin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi vatandaşın gündemine bomba gibi düşerken, son yaşanan gelişmeler herkesi hayrete düşürdü.

86

KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA: OLUMSUZLUK OLSA TÜM ÜRÜNLERİMİZDE BULAŞ OLURDU

Köfteci Yusuf'un Bursa'da bulunan şubesinde binde bir oranında domuz eti karışımı tespit edilmesi ülke genelinde infiale neden oldu. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş yaptığı açıklamada, domuz eti kullanmadıklarını aktardı. Ürünlerin tek bir noktadan şubelere gittiğini de söyleyen Akkaş, "Biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı" dedi.

111111

DESTEK VERMEK İÇİN ŞUBELERDE YEMEK YEDİLER

Yaşanan tartışmaların ardından vatandaşlar ikiye bölündü. Bazıları bu durum nedeniyle Köfteci Yusuf'u eleştirirken, bazıları da destek veren ifadeler kullandı. Destek veren isimlerin arasında birçok siyasi ve ünlü isim de katıldı ve Köfteci Yusuf şubelerine giderek yemek yedi.

09

REYONLARI BOŞ GÖREN KADIN GÖZLERİNE İNANAMADI

Yaşananların ardından bir vatandaşın çektiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde reyonda ürün kalmadığını aktaran şahıs, adeta gözlerine inanamadı.

"HALK SAHİP ÇIKIYOR"

O anları kayıt altına alan şahıs, "O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf domuz eti
En Çok Okunan Haberler
Canice öldürüp, yakmaya çalışmış

Canice öldürüp, yakmaya çalışmış

Son anketler dikkat çekti

Son anketler dikkat çekti

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

'Altın için alım fırsatı yeri...' Çarpıcı altın ve petrol yorumu

'Altın için alım fırsatı yeri...' Çarpıcı altın ve petrol yorumu

Paribu kullanıcıları mağdur! Skandal iddia SPK'yı harekete geçirdi

Paribu kullanıcıları mağdur! Skandal iddia SPK'yı harekete geçirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.