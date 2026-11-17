Soğuk havaların erken etkisini göstermesiyle birlikte kombi bakım servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Kış hazırlıklarına devam eden vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, ısınma maliyetlerini azaltmak için alınabilecek önlemleri anlattı.

Ebinç, Van'da kış mevsiminin uzun sürdüğüne dikkat çekerek kombi ve petek bakımlarının zamanında, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Evlerde ısının daha verimli dağılması için radyatörlerin önünün açık tutulması gerektiğini belirten Ebinç, perdelerin de peteklerin arkasında kalacak şekilde düzenlenmesini önerdi.

Ebinç, kullanılmayan odaların ısıtmasının tamamen kapatılmasının her durumda beklenen tasarrufu sağlamayabileceğine de dikkat çekti.

"KOMBİLER DÜŞÜK SICAKLIKTA VE SABİT ÇALIŞTIRILMALI"

Kombilerin düşük sıcaklıklarda ve sabit şekilde çalıştırılmasının önemine değinen Ebinç, evin sıcaklığını dengede tutmak için oda termostatı kullanılmasını tavsiye etti.

Kapı ve pencerelerde oluşabilecek ısı kayıplarına karşı da uyarılarda bulunan Ebinç, pencere ayarlarının ve contaların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

"YÜZDE 25 İLA 30 TASARRUF SAĞLANABİLİR"

Düzenli bakım ve yalıtımın doğal gaz tüketimine etkisini değerlendiren Ebinç, şu ifadeleri kullandı:

"Kombi ve petek bakımlarının tasarrufa önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu bakımlar sayesinde yüzde 25 ila 30 oranında tasarruf sağlanabileceğini öngörüyoruz. Isı tasarrufunda en önemli etkenlerden biri de binaların dış cephe yalıtımıdır. Bunun ardından kapı ve pencere ayarlarının kontrol edilmesi ve gerekli yalıtım çalışmalarının yapılması geliyor"

"PETEK TEMİZLİĞİ İKİ YILDA BİR YAPILMALI"

Kombi ve petek bakımında kullanılan ekipmanların yanı sıra temizlik kimyasallarının kalitesinin de önemli olduğunu belirten Ebinç, işlemlerin mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Bakım aralıklarına ilişkin tavsiyelerini de paylaşan Ebinç, şunları söyledi:

"Benim tavsiyem, petek temizliğinin iki yılda bir, kombi bakımının ise mutlaka yılda bir kez yapılmasıdır. Çünkü Van’ın şebeke suyu oldukça kireçli. Bu durum da zamanla kombi ve petek sistemlerinde çeşitli sorunlara yol açabiliyor"

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır