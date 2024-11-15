Komisyon değil 'hizmet bedeli'... Tüvtürk'ten karta ekstra ücret talebi! Binlerce şikayet var: Randevu yok cezası var!

Tüvtürk, Türkiye genelinde araç muayene istasyonlarını işletiyor. Vatandaşlar araçlarını muayene ettirmek için randevu alıyor ancak randevu bulmak da oldukça zor. İstanbul'da randevu almak isteyenlerin 20 gün beklemesi gerekiyor. Randevu alamadığı için aracını muayene ettiremeyen vatandaştan ise 'gecikme bedeli' alınıyorken aynı zamanda , trafik kontrollerinde para cezası veya araç bağlama işlemleri de yapılabiliyor. Gecikme bedelinin ücreti ise aracınızın muayene ücretinin üzerinden yüzde 5'lik bir ceza uygulanıyor.

TÜVTÜRK KREDİ KARTINDAN 'HİZMET BEDELİ' ALIYOR

Ancak tek sorun bu da değil. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, aracanızın muayenesini kredi kartı ile ödersiniz şirket 'hizmet bedeli' adı altında yüzde 5'lik bir fark alınıyorken nakit ödemede hizmet bedeli alınmıyor.

"HARAÇ KESİYORLAR"

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kart komisyon ücretlerinin bankalar kaynaklı yükseldiğini, esnafın kendini enflasyondan korumak amaçlı böyle bir sistem kurduğunu söyleyen Deniz “Ancak Tüvtürk için aynı durum geçerli değil. Her ne kadar özel bir şirket olsa da, yaptığı işlem mecburi. Bugün aracı olan herkes muayeneden geçmek zorunda. Burada tüketici mecburiyetini kötüye kullanmak var. Resmen haraç kesiyorlar. Nihayetinde tüketici aracını başka bir şirkette muayene ettiremiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ticarette kredi kartlı ödemeye yönlendirirken, alınan bu ücretler hiç normal değil” dedi. Konuyla ilgili çok şikâyet olduğunu ifade eden Bülent Deniz “Defalarca mahkemeye başvurduk, bir sonuç alınamıyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 44 ZAM GELİYOR!

Ekim ayı enflasyonunun belli olması ile 2025 yılında araç muayene ücretlerinin ne kadar olacağı öğrenildi. Buan göre, yüzde 44 zam ile araça muayene sistemi devam edecek.

Bu çerçevede traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL’den 1.335 TL’ye, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için alınan muayene ücreti ise 1.821,60 TL’den 2 bin 622 TL’ye, otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL’den 3 bin 544 TL’ye çıkacak.

KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ!

Tüvtürk konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada “Ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir ‘hizmet bedeli’ tahsil edilmektedir. Tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan ‘TÜVTÜRK’ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına’ dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur” demişti.