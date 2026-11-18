Konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Ankara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

MAHKEME İFLASA KARAR VERDİ

Mahkeme, şirketin 11 Kasım 2026 saat 14.41 itibarıyla iflasına karar verdi. Kararla birlikte şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin şahsi konkordato talebi de reddedildi.

YKC Yapı, üstlendiği askeri tesis ve konut projeleriyle dikkat çekiyordu.

ASKERİ TESİS VE KONUT PROJELERİ DİKKAT ÇEKTİ

YKC Yapı, Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Hava Lojistik Komutanlığı içme suyu deposu işi, 48 adet komutan konutları işi, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım onarım işi, Milli Savunma Bakanlığı lojman güvenliği artırma işlerini yapmıştı.