Borsa İstanbul'da işlem gören köklü seramik üreticisi Uşak Seramik, mali darboğazdan çıkabilmek için operasyonlarını yeniden düzenliyor. Konkordato sürecindeki şirket, üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 50 düşürme kararı alırken çalışan sayısında da azaltmaya gidecek.

1972 yılında temelleri atılan şirket, finansal yapısını güçlendirmek ve nakit akışını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Alınan karar doğrultusunda üretim faaliyetleri daha düşük kapasiteyle sürdürülecek.

EYLÜL AYINDA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Seramik sektörünün uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketlerinden Uşak Seramik, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle eylül ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuru üzerine şirkete geçici konkordato mühleti tanırken sürecin takibi için konkordato komiser heyeti görevlendirmişti.

BORSA İSTANBUL'DA PAZARI DEĞİŞTİ

Şirketin konkordato sürecine girmesinin ardından Borsa İstanbul'da da işlem gördüğü pazara ilişkin değişiklik yapıldı. Daha önce Yıldız Pazar'da bulunan Uşak Seramik'in USAK kodlu payları, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 50 AZALTILACAK

Finansal zorluklarla mücadele eden şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla operasyonel yapısında değişikliğe gidiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Uşak Seramik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamayla üretim kapasitesinin yaklaşık yarıya düşürüleceğini ve bu karara bağlı olarak personel sayısının da azaltılacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, yeniden yapılandırma kararının gerekçeleri ve hedefleri şöyle aktarıldı:

"Şirketimizin devam eden konkordato süreci kapsamında, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nakit akışının iyileştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla operasyonel yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çerçevede, mevcut piyasa koşulları, sipariş hacmi ve finansal imkânlar dikkate alınarak üretim kapasitesi kullanımının yaklaşık %50 oranında azaltılmasına ve buna bağlı olarak da iş gücü azaltımına yönelik uygulamalar başlatılmıştır.

Söz konusu düzenlemelerle işletme giderlerinin azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizin üretim ve ticari faaliyetleri yeniden düzenlenen kapasite doğrultusunda devam etmekte olup, bu durum konkordato projesine uygun olarak yönetilmektedir..

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."