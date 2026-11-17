Bursa'da faaliyet gösteren Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Borçlarını karşılayamayacak durumda olduğu belirlenen şirketin konkordato talebi reddedilirken tasfiye sürecinin başlatılmasına hükmedildi. Aynı dosyada konkordato isteyen diğer iki davacı için ise iflas kararı verilmedi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç davacının konkordato başvurusunu değerlendirerek şirketlerin mali durumlarına ilişkin kararını açıkladı. İnceleme sonucunda yalnızca Alya Meyve ve Gıda'nın iflas şartlarını taşıdığına karar verildi.

ALYA MEYVE VE GIDA'NIN İFLASI RESMEN AÇILDI

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 112035 sicil numarasıyla kayıtlı olan Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkındaki dava, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/467 esas numaralı dosyası kapsamında görüldü.

Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getiremediğini ve borca battığını tespit eden mahkeme, konkordato başvurusunu kabul etmedi. Verilen kararla birlikte 12 Kasım 2026 tarihinde saat 14.31 itibarıyla şirketin iflası açıldı.

ŞİRKETİN MAL VARLIĞI İÇİN TASFİYE SÜRECİ BAŞLAYACAK

İflas kararının ardından şirketin mal varlığı ve borçlarına ilişkin yasal işlemler de devreye girecek. Mahkeme, Alya Meyve ve Gıda'nın tasfiyesinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesini kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda iflas dosyası Bursa İflas Müdürlüğü'ne gönderilecek. Yargılama sürecinde yatırılan iflas avansları da ilgili müdürlüğe aktarılacak. Tasfiye kapsamında şirketin varlıkları, borçları ve alacaklılarının durumu incelenerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecek.

KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVİ SONA ERDİ

Mahkemenin kararında konkordato sürecine ilişkin diğer düzenlemeler de yer aldı. Süreçte görev yapan konkordato komiseri İsmail Arı'nın görevine son verilmesine hükmedildi.

Ayrıca konkordato mühleti boyunca davacılar lehine uygulanan koruma kararları ve tedbirler kaldırıldı. İflas kararının, İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında ilan edilmesine de karar verildi.