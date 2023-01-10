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Konut aidatları cep yakıyor: Kat malikleri dikkat! Dava açabilirsiniz

10.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı derken konut kiraları ve aidatları da yeniden zamlandı. Fahiş kira artışına sınır getirilirken konut aidatları da kiralarla yarışmaya başladı. İstanbul'da aidat ücretinin en yüksek olduğu ilçelerin başında ise Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer geliyor. Kat malikleri dikkat. Yüksek konut aidatına dava açabilirsiniz...

Konut aidatları cep yakıyor: Kat malikleri dikkat! Dava açabilirsiniz

Konut sahipleri ve site yönetimini zaman zaman karşı karşıya getiren konuların başında konut aidatları yer alıyor. Son günlerde yapılan zamlarla birlikte aidatlar neredeyse kiralarla yarışıyor. Bir gayrimenkul şirketinin verilerine göre, aidatların en yüksek olduğu ilçelerin başında Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer geliyor. Bu ilçelerde aidatlar 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak kat malikleri dikkat... Yüksek konut aidatına karşı dava açma hakkınız var. İşte tüm detaylar...

YÜKSEK AİDATA DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Apartman ya da site aidatlarına itiraz ancak kat malikleri genel kuruluna katılım ile mümkün olabiliyor. Kurula ev sahipleri katılırken kiracılar sadece ev sahibinin vekaleti olması durumunda katılım gösterebilirler.

Kurulda kararlar (yönetici seçimi hariç) yüzde 51 oy ile alınıyor. Kararlar alındığında toplantıya katılmayan kat malikinin karara itiraz edebilmesi için 6 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açması gerekiyor.

Toplantıya katılıp olumsuz oy verenler için de toplantı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bu davanın açılması gerekli oluyor.

konut sektörüüü

LÜKS HARCAMALARA DİKKAT!

Genel kurul tutanağına bu itirazları yazdırmalarına rağmen itirazları dikkate alınmayarak lüks harcamalar yapılma kararı alınabiliyor. Bu lüks harcamalar, yüzme havuzu, spor salonu, basket sahası ve dekorasyonla ilgili harcamalar olabilir. Bu durumda kat maliki sulh hukuk mahkemesine başvuru yaparak, bu lüks harcamaların yapılmasına mani olunmasını talep edebilir.

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ÖDENMEYEN AİDATA TAZMİNAT

Aidatını ödemeyenler hakkında yönetici veya diğer maliklerden her biri dava açabileceği gibi icra takibi de başlatılabiliyor. Aidat ödememe halinde özel bir gecikme tazminatı hesabı da işleme konuyor ve ödenmeyen aidatlar için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı da alınır.

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Anahtar Kelimeler:
aidat kira artışı

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