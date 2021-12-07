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Konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları! Ziraat, Halkbank ve VakıfBank...

07.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası kredi faiz oranlarını eylül, ekim ve kasım aylarında düşürmüştü. Buna göre konut kredisi faiz oranları da Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak kararıyla indirildi. İşte faiz oranları ve ödeme planları..

Konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları! Ziraat, Halkbank ve VakıfBank...

Kirada kurtulup yeni bir sahibi olmak isteyenler özellikle büyükşehirlerde artan ev fiyatlarından epey şikayetçi. Bir ay sonra bile ev fiyatları değiştiği için vatandaşın birikimi bir türlü yetmiyor. Bu nedenle çoğu kişi bankaların yolunu tutuyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından sizler için kamu bankalarında konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını bir araya getirdik.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kasım ayında Merkez Bankası kredi faiz oranlarını düşürmesinin arından üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredi faizlerini indirdi. Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor. Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarı 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.

YENİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtilmişti.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilmişti. Bu rakamlar 19 Kasım tarihi itibarıyla bir kez daha düşürülmüş oldu.

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Konut kredisi Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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