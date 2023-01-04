KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplama

Konut kredisi faiz oranları için araştırmalar hız kazandı. TOKİ konut kampanyasında yeni dönem başlıyor. Orta Gelir Grubuna yönelik yapılacak olan konutların detayları bugün açıklandı. Bakan Nebati açıklamasında, "Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır." dedi.
Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın internet sitesinden kolayca yapılabiliyor.
Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
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Halkbank konut kredisi bankanın internet sitesinde hesaplama araçları sekmesinden yapılabiliyor. Öncelikli kredi hesaplama ekranına giriş yapmanız, ardından da konut kredisi sekmesini tercih etmeniz gerekiyor.
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Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi faiz oranlarını kolayca hesaplayabilirsiniz. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı
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