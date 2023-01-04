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KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplama

04.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi hesaplama ekranı, ev kredisi almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları bugün duyurdu. Peki, konut kredisi nasıl hesaplanır?

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplama

Konut kredisi faiz oranları için araştırmalar hız kazandı. TOKİ konut kampanyasında yeni dönem başlıyor. Orta Gelir Grubuna yönelik yapılacak olan konutların detayları bugün açıklandı. Bakan Nebati açıklamasında, "Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır." dedi.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın internet sitesinden kolayca yapılabiliyor.
ziraat-bankası

Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

halkbank

HALKBANK KONUT KREDİSİ NEREDEN HESAPLANIR?

Halkbank konut kredisi bankanın internet sitesinde hesaplama araçları sekmesinden yapılabiliyor. Öncelikli kredi hesaplama ekranına giriş yapmanız, ardından da konut kredisi sekmesini tercih etmeniz gerekiyor.
HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

vakıf

VAKIFBANK KREDİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi faiz oranlarını kolayca hesaplayabilirsiniz. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı

VAKIFBANK KREDİ FAİZ HESAPLAMA EKRANI- TIKLAYINIZ


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