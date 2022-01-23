FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Konut satışında ilk kez! Çareyi tarlada buldular...

Konut satışında ilk kez! Çareyi tarlada buldular...

23.01.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylelikle konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.

Konut satışında ilk kez! Çareyi tarlada buldular...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Kasım'da konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 50,5 ile yeni rekor seviyeye yükseldi. İstanbul'da yıllık artış yüzde 51'e ulaşırken, metrekare başına ortalama birim fiyat da 9 bin liranın üzerine geldi. Konuttaki fiyat artışına paralel ülke genelinde yapılan satışlar, önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.

Konuttaki düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.

Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.

TARLA SATIŞI 722 BİN ADEDE ULAŞTI

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi.

Diğer gayrimenkul satışlarının 202 bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu." diye konuştu.

"KIRSALA EĞİLİM VE DÜŞÜK FİYATLAR ETKİLİ OLDU"

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın 2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.

Konut satışlarının geçen yıl artmadığını ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Bu dönemde konut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, konuta göre daha düşük birikimlerle alınabilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi. Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"UZUN VADEDE GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da gayrimenkul yatırımının sadece Türkiye'de değil her ülkede enflasyona karşı en güvenli liman haline geldiğini söyledi.
Türkiye'de arsanın en güvenli yatırım aracı olarak kabul edildiğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansiyeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsanız gösteren olmaz sanırım." dedi.

Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar daha çok parası olanların alabileceği bir yatırım aracı olarak kabul gördüğünü ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri; arsa konusundaki standartlara hakim olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik, tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su, yol gibi altyapı problemi. Keza küçük bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye konuştu.

Şirket olarak hayata geçirdikleri Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu sorunlardan kurtararak onlara düşük bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa almanın yollarını sunduklarını bildiren Timur, tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa yatırımı yapmak istediği yerleri hedef aldıklarını söyledi.

Timur, "Tapusunu hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lokasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bunların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde projeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.

“KURUMSAL ARSA YATIRIMLARI ARTACAK"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye değinerek, özellikle salgın sonrası kırsala yönelik ilginin arttığını söyledi.

Büyük yatırımcıların gözdesinin her zaman doğru yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten Özgün, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz hep vatandaşlar kendi aralarında bahseder; 'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye yatırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla birlikte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de yükseldi. Arsa yatırımları artık daha kurumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa projelerimizi kurumsal bir çatı altında topladık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi önemli bölgelerde projelerimiz satışta. Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun birçok bölgesinde markalı arsalarımızı her bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Şubat'ta değişecekKredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Şubat'ta değişecek
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri! Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Kış tatilinde rota Türkiye’ye döndü: 500 milyon lira ciro… Kış tatilinde rota Türkiye’ye döndü: 500 milyon lira ciro…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.