KOSGEB'den girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği! Yüz binlerce liralık teşvikler...

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1990 yılında kurulan ve Türk ekonomisinin ana damarlarından birisi olan köklü bir kurumdur. Ekonomiyi geliştirme ve güçlendirme amacına sahip olan KOSGEB, girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği ile maddi yardımlarını sunmayı sürdürüyor.

Belirlenen oranlardaki hibe ve teşviklerden yararlanmak için girişimcilerin işletmelerinin KOSGEB'de desteklenen sektörler listesinde yer alması gerekir. Peki, KOSGEB teşvikleri ve hibeleri nelerdir? Kimler bu fırsatlardan yararlanabilir? İşte, KOSGEB tarafından verilen teşvik ve hibelere dair merak edilen detaylar...

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER NELERDİR?

KOSGEB destekleri yeni işletme kurmak isteyen veya işletmesini geliştirmek isteyenlere nefes aldırmak için maddi destek sağlıyor.

Girişim Destekleri: Geleneksek Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri: İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Genel Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri: KOBİ Finansman Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

İŞGEM/TEKMER Programı: İŞGEM/TEKMER Programı