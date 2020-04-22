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KOSGEB'den girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği! Yüz binlerce liralık teşvikler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

KOSGEB girişimcileri projeleri ile desteklemeye devam ediyor. KOSGEB yeni işletme kurmak isteyen ya da mevcut işletmelerini geliştirmek isteyenlere teşvik ve hibe fırsatı veriyor. Verilen teşvik ve desteklerden yararlanmak için işletme sahiplerinin belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Girişimciler son sürat bu şartların kapsamını ve detaylarını araştırıyor.

KOSGEB'den girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği! Yüz binlerce liralık teşvikler...

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1990 yılında kurulan ve Türk ekonomisinin ana damarlarından birisi olan köklü bir kurumdur. Ekonomiyi geliştirme ve güçlendirme amacına sahip olan KOSGEB, girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği ile maddi yardımlarını sunmayı sürdürüyor.

Belirlenen oranlardaki hibe ve teşviklerden yararlanmak için girişimcilerin işletmelerinin KOSGEB'de desteklenen sektörler listesinde yer alması gerekir. Peki, KOSGEB teşvikleri ve hibeleri nelerdir? Kimler bu fırsatlardan yararlanabilir? İşte, KOSGEB tarafından verilen teşvik ve hibelere dair merak edilen detaylar...

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER NELERDİR?

KOSGEB destekleri yeni işletme kurmak isteyen veya işletmesini geliştirmek isteyenlere nefes aldırmak için maddi destek sağlıyor.

Girişim Destekleri: Geleneksek Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı
İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri: İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Genel Destek Programı
KOBİ Finansman Destekleri: KOBİ Finansman Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
İŞGEM/TEKMER Programı: İŞGEM/TEKMER Programı

İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Yeni işletmelerin hayatta kalma şansını arttırmak için geliştirilen destek programıdır. Programın destek unsurları olarak; kuruluş desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, performans desteği ile sertifika desteği sağlanır.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi işletmelere 5.000 TL; sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL,
Düşük, orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000 TL, orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000 TL,
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında 10.000 TL,
Sertifika desteği ile 5.000 TL,
Birinci performans dönemi kapsamında; 180-539 gün ise 5.000 TL, 540-1079 gün ise 10.000 TL, 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL ödenek verilir.
İkinci performans dönemi içeriğinde 360-1079 gün ise 5.000 TL, 1080-1439 gün ise 15.000 TL, 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL destek sağlanır.

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı araştırma, geliştirme ve inovasyon projeleri kapsamında bilim ve teknolojiye dayalı olan yeni fikir ile buluşlara destek olmak amacındadır. Girişimcilere yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmetlerin üretilmesi için 750.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

İşletme Geliştirme Destek Programı; işletmelerin rekabet gücünün, markalaşma ve kurumsallaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması için verilen destek programıdır.

Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 TL
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 30.000 TL
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 TL
Tasarım Desteği 50.000 TL
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 TL
Belgelendirme Desteği 30.000 TL
Test ve Analiz Desteği 30.000 TL
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 TL
Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 TL

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