Yeni ev kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için kötü haber! Bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak

Düğün sezonu açılmışken yeni ev kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için kötü haber geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Yıl başında 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret ikinci bir zam yapılarak Temmuz ayından itibaren yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin artmasıyla mobilya sektörü temsilcilerinden kötü haber geldi. Bayram sonrası artan maliyetlere karşı mobilya fiyatlarının yüzde 20 ila 30 arasında yükseleceğini söylediler.

ZAMDAN ETKİLENMEMEK İÇİN ALIM ÇAĞRISI YAPTILAR

Asgari ücrete gelen artışın zincirleme olarak herkese yansıyacağını dile getiren MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Dolayısıyla aldığımız malzeme fiyatlarında da artışa neden olacak. Birde iç piyasa daraldığı için neredeyse hiç yansıtmıyorduk. Şimdi sunta ve MDF’den gelen artışlara bakacağız. Bayramdan fabrikalarda suntaya zam yapacaklar. Bizde bu artışları ve işçilik maliyetlerimizi hesaplayıp zam yapmaya başlayacağız. Büyük ihtimalle yüzde 20 ila 30 arası bir zam olacak. Dolayısıyla zamdan etkilenmek istemeyenlere bayram öncesi alım yapmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

ZAM ORANINI TEDARİKÇİLER BELİRLEYECEK

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, asgari ücrette artışın artmasının hayat pahalılığı karşısında atılması gereken bir adım olduğunu belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi konuyla ilgili şöyle konuştu: “Asgari ücrette iyileştirmeler yapılırken enflasyon düşürülemediği müddetçe asgari ücretteki artışın da bir anlamı kalmıyor. Aynı zamanda işverenler açısından artan ham madde maliyetleri karşısında işçilik maliyetleri de artıyor ki bilindiği üzere sektörümüzde kalifiye eleman sorunu bulunuyor ve bu da bizim mevcut çalışanı elde tutmamız için daha fazla zam yapmamız anlamına geliyor. Bu da tabii ki ister istemez fiyatlara yansıyacak.”

Zaten karlılıkları erittiklerini aktaran Terzi, zam olacağının kesin olduğunu ancak oranı ise ham madde tedarikçilerinin yapacakları zama göre belirleyeceklerini dile getirdi.

'MECBUREN SON TÜKETİCİYE YANSITMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Bayram sonrası asgari ücretteki yansımaların etkilerini mutlaka göreceklerini açıklayan Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam da, “Çünkü bu durum bütün sektörlere işverenlere bir artı maliyet getiriyor. Dolayısıyla bu artı maliyet ister istemez tüketiciye zam olarak yansıyacaktır. Alım gücünün yükseltilmesi için verilen bu destekler ise enflasyonu aşağı çekmeyecek. Çünkü bayramdan sonra hammaddeciler fiyatlarına yansıtacak bizde mecburen son tüketiciye yansıtmak zorunda kalacağız.” dedi.

