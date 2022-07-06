FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni ev kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için kötü haber! Bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak

Yeni ev kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için kötü haber! Bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak

06.07.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından sektörlerden zam haberi gelmeye devam ediyor. Mobilya sektörü temsilcileri, artan maliyetler ve hammadde fiyatlarının artmasıyla birlikte bayram dönüşünde mobilya fiyatlarına yüzde 20 ila 30 arasında zam yapılacağını bildirdiler.

Yeni ev kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için kötü haber! Bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak

Düğün sezonu açılmışken yeni ev kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için kötü haber geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Yıl başında 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret ikinci bir zam yapılarak Temmuz ayından itibaren yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin artmasıyla mobilya sektörü temsilcilerinden kötü haber geldi. Bayram sonrası artan maliyetlere karşı mobilya fiyatlarının yüzde 20 ila 30 arasında yükseleceğini söylediler.

ZAMDAN ETKİLENMEMEK İÇİN ALIM ÇAĞRISI YAPTILAR

Asgari ücrete gelen artışın zincirleme olarak herkese yansıyacağını dile getiren MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Dolayısıyla aldığımız malzeme fiyatlarında da artışa neden olacak. Birde iç piyasa daraldığı için neredeyse hiç yansıtmıyorduk. Şimdi sunta ve MDF’den gelen artışlara bakacağız. Bayramdan fabrikalarda suntaya zam yapacaklar. Bizde bu artışları ve işçilik maliyetlerimizi hesaplayıp zam yapmaya başlayacağız. Büyük ihtimalle yüzde 20 ila 30 arası bir zam olacak. Dolayısıyla zamdan etkilenmek istemeyenlere bayram öncesi alım yapmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

iStock-175240413

ZAM ORANINI TEDARİKÇİLER BELİRLEYECEK

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, asgari ücrette artışın artmasının hayat pahalılığı karşısında atılması gereken bir adım olduğunu belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi konuyla ilgili şöyle konuştu: “Asgari ücrette iyileştirmeler yapılırken enflasyon düşürülemediği müddetçe asgari ücretteki artışın da bir anlamı kalmıyor. Aynı zamanda işverenler açısından artan ham madde maliyetleri karşısında işçilik maliyetleri de artıyor ki bilindiği üzere sektörümüzde kalifiye eleman sorunu bulunuyor ve bu da bizim mevcut çalışanı elde tutmamız için daha fazla zam yapmamız anlamına geliyor. Bu da tabii ki ister istemez fiyatlara yansıyacak.”

Zaten karlılıkları erittiklerini aktaran Terzi, zam olacağının kesin olduğunu ancak oranı ise ham madde tedarikçilerinin yapacakları zama göre belirleyeceklerini dile getirdi.

'MECBUREN SON TÜKETİCİYE YANSITMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Bayram sonrası asgari ücretteki yansımaların etkilerini mutlaka göreceklerini açıklayan Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam da, “Çünkü bu durum bütün sektörlere işverenlere bir artı maliyet getiriyor. Dolayısıyla bu artı maliyet ister istemez tüketiciye zam olarak yansıyacaktır. Alım gücünün yükseltilmesi için verilen bu destekler ise enflasyonu aşağı çekmeyecek. Çünkü bayramdan sonra hammaddeciler fiyatlarına yansıtacak bizde mecburen son tüketiciye yansıtmak zorunda kalacağız.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Para cezası kesilecek!Para cezası kesilecek!
Bunlar da asgari ücret fırsatçılarıBunlar da asgari ücret fırsatçıları
Altın, dolar ve euro için flaş yorum! Altın, dolar ve euro için flaş yorum!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret mobilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.