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Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

17.06.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak.

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

MOTİVASYON AMAÇLI EK ÖDEME

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

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Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

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Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
görevlerini yapıyorlar neden bu kadar sağlıkçılara ödenek yapıyorsunuz nasıl bir adalet anlamıyorum
zaten standartları yüksek olanlar memur ve patronlar yine hep aldı. evde bu pandemi sürecini yatarak geçiren memurlar bile üstüne ek ödeme aldı. ama ev kira, iş kira, sigorta vergi ile boğuşan halk hep dip hep dip. dipte çöpte bulunmaz. nasıl geçiniyor diye düşünen neden olmadı. onlara neden ek destek yok.
motivasyon sadece asi yapana hemşireye doktora.hasta bakıcıya teknisyene v.s hiç bişey yok sadece vergi dilimi var etkisiz sendika var

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