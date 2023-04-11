KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?

Koza Polyester halka arz sonuçları merak konusu oldu. Şirketin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylandıktan sonra 5 Nisan - 7 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemler gerçekleştirildi. Koza Polyester halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. İşte Koza Polyester halka arz sonuçları...

KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı. Konuya dair yapılan açıklamaya göre; Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hisse satıldı.

Hisselerin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada arz büyüklüğü 1 milyar 87 milyon 555 binTL olarak ifade edilirken, halka arza konu olan hisselerin yüzde 75'inin yurtiçi bireysel, yüzde 25'inin ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldığı vurgulandı.

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza 1 milyon 850 bin 176 yatırımcı katılırken 1 milyon 729 bin 153 yatırımcıya pay dağıtıldı.

KOZA POLYESTER HİSSE KODU

Koza Polyester hisse kodu KOPOL'dür.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

5 Nisan, 6 Nisan ve 7 Nisan'da yapılan talep toplama aşamasında KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

KOZA POLYESTER EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Yapılan açıklamaya göçre; halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KOZA POLYESTER KAÇ LOT VERDİ?

Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hissenin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı, bireysel yatırımcılara ise azami 19-20 lot hisse dağıtıldığı belirtildi.

Halka arzda ayrıca yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koza Polyester'in önümüzdeki Perşembe günü borsada işlem görmesi bekleniyor.

