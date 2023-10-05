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KPSS-2023/6 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapacak

05.10.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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KPSS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kuruma girmek isteyenlerin KPSS-2023/6 tercih kılavuzuna göre işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/6 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapacak

KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Memur olmak isteyenler ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzlarına göre işlemlerini tamamlıyorlar. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

sgk personel alımı

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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