KPSS-2023/6 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapacak

KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Memur olmak isteyenler ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzlarına göre işlemlerini tamamlıyorlar. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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