KPSS 2023/7 TERCİHLERİ BAŞLADI! ÖSYM ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı için KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS/7 tercihleri için son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için erişime açılan KPSS-2023/7 tercih ekranına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabiliyor. Yapılan açıklamada işlemlerin 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılabileceği aktarıldı. İşte ais.osym.gov.tr Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı için KPSS 2023/7 ekranı...

KPSS 2023/7 TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!

KPSS/7 tercihleri için ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS 2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sisteme giriş yapacaklar.

KPSS 2023/7 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2023/7 TERCİH KILAVUZU

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KPSS-2023/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ





