KPSS 2023/7 TERCİHLERİ BAŞLADI! ÖSYM ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı için KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS/7 tercihleri için son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için erişime açılan KPSS-2023/7 tercih ekranına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabiliyor. Yapılan açıklamada işlemlerin 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılabileceği aktarıldı. İşte ais.osym.gov.tr Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı için KPSS 2023/7 ekranı...
KPSS/7 tercihleri için ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
KPSS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sisteme giriş yapacaklar.
KPSS 2023/7 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KPSS-2023/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ