Kredi çekeceklere önemli tavsiye! İşte düşük faizle kredi çekmenin en kolay yolu...

Bankalar; müşterilerin hesapları, geçmiş ödemeleri, ödeme tarihlerine olan sadakatleri, kredi kullanma yoğunluğu ve borçları gibi kriterlere bakarak, o müşteri hakkında bir kredi değerlendirmesi yapar. Farklı bankalardaki kredi kullanım davranışı da kredi notunun belirlenmesinde rol oynar. İmkânlarınız el veriyorsa kredi notunuzu hep yüksek tutmanız sizin yararınıza olur, daha yüksek kredileri daha düşük faizle çekebilirsiniz ancak sıkıntılı dönemler bireylerin kredi notlarına da yansıyabiliyor. Ödeme güçlüğü çekseniz de, geçmişte kredi takibiniz olsa da kredi notunuzu düzeltebilirsiniz. Eğer böyle bir süreçten geçtiyseniz ve kredi notunuzu yükseltmek istiyorsanız, bu doğrultuda yapabileceklerinizi aşağıda listeliyoruz.

KREDİ NOTU YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Bir kredi kartı edinin ve alışverişlerinizde bu kartı limiti dolmayacak şekilde kullanın. Hesapsız kullanıma dur deyin!

Kredi kartı ödemelerinizi gününde yapın ve minimum ödeme yapıp gerisini taksitlendirme yoluna başvurmayın.

Düzenli olarak kredi ya da kredi kartı kullanın.

Bankalara gecikmiş borçlarınız varsa öncelikli olarak bunları kapatın.

Bankalarla çalışmaya özen gösterin.

Ek hesap kullanmak da kredi notunuza pozitif bir etki yapar.

Ödemelerinizi bir gün bile geciktirmeyin.

Otomatik ödeme talimatı vererek de kredi notu açısından olumlu bir puan kazanabilirsiniz.

Daha önce hiç kredi çekmediyseniz, maaş bankanızdan tek maaş kadar bir "mini kredi" kullanabilirsiniz.

Düşük miktarlı kredi kullanmak, kredi notunuzu artırır.

Bir gayrimenkulünüz varsa ipotek vererek de kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

Kredilerinizi ödeme güçlüğü çekiyorsanız, borçlarınızı tek bir kredide birleştirip vade uzatarak, ödemelerinizi daha kontrollü şekilde yapabilirsiniz.

Yeniden kredi çekip bu borcu düzenli olarak ödemeniz de kredi notunuzu yükseltmenize olanak tanır.

Unutmayın hiç kredi çekmezseniz ya da hiç kredi kartı kullanmazsanız bir kredi notunuz da olmaz. Şayet kredi notunuzu yüksek tutmak istiyorsanız, düzenli kredi kullanıp borçlarınıza sadık kalmanız size ileride yüksek kredi çekme şansını sunar. Aynı zamanda puanınız yüksek olursa daha düşük faizle de kredi çekebilirsiniz.



