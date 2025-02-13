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Kredi çekmek isteyenleri ilgilendiriyor... İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faizlerinde beklentiler açıklandı! Bankalardan faiz oranlarında 'düşüş' için beklenen tarih belirginleşiyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.02.2025 12:14
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Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Bankalar, faizlerde kademeli bir düşüşe giderken, özellikle konut kredilerinde hareketlilik başladı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, kredi faizlerinde beklenen düşüş için tarih vererek, yılın ikinci yarısında ihtiyaç ve taşıt kredilerinde daha belirgin bir gerileme olabileceğini söyledi. Peki, faizler ne zaman düşecek? Konut kredisi faizi düşecek mi? İşte detaylar…

Kredi çekmek isteyenleri ilgilendiriyor... İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faizlerinde beklentiler açıklandı! Bankalardan faiz oranlarında 'düşüş' için beklenen tarih belirginleşiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 ve Ocak 2025’te toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 45’e çekti. Bu adım, bankaların kredi faiz oranlarını da etkilerken, uzun vadeli kredilerde düşüş görülmeye başlandı. Peki, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faizlerinde düşüş sürecek mi? Uzman isimlerden ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, faizlerin ne zaman düşeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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KISA VADELİ KREDİLER YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası, kredi faiz oranlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Aralık ve Ocak aylarında yapılan faiz indirimiyle birlikte, uzun vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 4’ün altına gerilerken, kısa vadeli kredilerde yüzde 5’in üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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KONUT KREDİLERİNDE HAREKETLENME BAŞLADI

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, faizlerin konut kredilerine olan etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Geçen yıl kredilerde TL tarafta TL ticari kredilere olan talep limitli kalırken, bireysel tarafta kredi kartlarındaki büyüme eğilimi alınan çeşitli önlemlerle 2024’ün ikinci yarısında ivme kaybetti. Konut kredileri ise, MB'nin faiz indirim beklentilerinin de etkisiyle son aylarda bir miktar hızlandı. Dolayısıyla, sıkı parasal duruşu destekleyen aylık kredi büyüme sınırlarının devam etmesi ile toplam kredi büyümesindeki zayıf eğilim geçen yıl belirgindi.”

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Yabancı para kredilerinde büyümenin baskı altında kaldığını belirten Gökgöz, “2024’teki reel daralmanın ardından, devam eden normalleşmeyle 2025’te TL kredi büyümesinin enflasyona yakınsayacağı, mevduattaki büyümesinin ise enflasyonun biraz daha üzerinde gerçekleşeceği düşünülebilir. Bu ortamda sektörün karlılığının da yavaş bir toparlanma eğilimi içerisinde seyredeceğini öngörüyoruz” dedi.

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YABANCI PARA KREDİLERİNDE BÜYÜME BASKI ALTINDA

Yabancı para kredilerinde büyümenin baskı altında kaldığını belirten Gökgöz, “2024’teki reel daralmanın ardından, devam eden normalleşmeyle 2025’te TL kredi büyümesinin enflasyona yakınsayacağı, mevduattaki büyümesinin ise enflasyonun biraz daha üzerinde gerçekleşeceği düşünülebilir. Bu ortamda sektörün karlılığının da yavaş bir toparlanma eğilimi içerisinde seyredeceğini öngörüyoruz” dedi.

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BANKALAR FAİZLERDE TEMKİNLİ DURUYOR

Faiz indirimlerinin hemen mevduat ve kredi faizlerine yansımayacağını vurgulayan Gökgöz, sürecin dikkatli yönetileceğini belirtti:
“Merkez Bankası Aralık ve Ocak ayında politika faizinde indirime gitti ve gelecek aylardaki indirimlerin verilere bağlı olacağını ancak agresif ve kesintisiz olmayacağını vurguladı. MB'nin gevşeme döngüsünün başlamasının ardından, faiz indirimleri ile mevduat ve kredi üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının hemen gerçekleşmeyeceği, sürecin temkinli bir şekilde ilerleyeceği anlaşılıyor. Bu gelişmelere paralel, özellikle faiz indirimlerinin de katkısıyla sektörde ilk çeyrekten itibaren karlılığın ve faiz marjının kademeli olarak toparlanacağını düşünüyoruz.”

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İHTİYAÇ, KONUT VE TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Alper Gökgöz, kredi faiz oranlarında beklenen düşüş için tarih verdi:
“Faiz indirimlerinin boyutuna ve zamanına bağlı olarak kredi faizlerinin de düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz. Kredi büyümesinin dezenflasyon sürecini destekleyici şekilde kontrollü yönetildiği noktada, konut kredisinde daha erken dönemde faiz düşüşlerini gözlemlemeyi, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz düşüşlerinin ise yılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz.”

(Dünya Gazetesi)

Canlı Borsa
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