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Kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları...

15.11.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli ihtiyaçlar için 2021 banka kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Acil nakit ihtiyaçları bulunan vatandaşlar tarafından özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekiyor. Peki 2021 yılı kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları...

Acil nakit ihtiyaçları bulunan vatandaşlar düşük faiz ve uzun vadeli kredileriğ araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde pek çok vatandaş kredi faiz oranlarını sorgulamaya koyuldu. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

2021 KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

VAKIFBANK:
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi. İhtiyaç kredisi oranı ise 1.61.

ZİRAAT BANKASI:
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a gerilemiş durumda. Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.

AKBANK:
Konut kredisi faiz oranı: 1,39

Kredi faiz oranları! Taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları!

HSBC:
Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK:

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

İŞ BANKASI:

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

kredi-borcu

TEB BANKASI:
Konut kredisi faiz oranı: 1,61

GARANTİ BANKASI:
Konut kredisi faiz oranı: 1,52


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Anahtar Kelimeler:
Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
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