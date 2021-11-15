Kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları...

Acil nakit ihtiyaçları bulunan vatandaşlar düşük faiz ve uzun vadeli kredileriğ araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde pek çok vatandaş kredi faiz oranlarını sorgulamaya koyuldu. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...
VAKIFBANK:
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi. İhtiyaç kredisi oranı ise 1.61.
ZİRAAT BANKASI:
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a gerilemiş durumda. Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.
AKBANK:
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC:
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK:
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
İŞ BANKASI:
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI:
Konut kredisi faiz oranı: 1,61
GARANTİ BANKASI:
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
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