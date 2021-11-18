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Kredi faizleri düşer mi? Kredi faizleri düşecek mi?

18.11.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi çekme planları yapan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından verilecek faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Buna göre faizlerde 100 baz puanlık indirime gidildi. Konut, taşıt, ihtiyaç ve ticari kredi faiz oranları ile ilgili açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

Kredi faizleri düşer mi? Kredi faizleri düşecek mi?

Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, ihtiyaçtan dolayı kredi kullanma planları yapanları yakından ilgilendiriyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından vatandaşlarda kredi faiz oranlarının da düşürülebileceği yönünde beklenti oluştu. Peki Kredi faizleri düşer mi? Kredi faizleri düşecek mi? İşte merak edilenler...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası'nın faiz kararı, 100 baz puanlık indirim yönünde oldu. Önceki indirim kararından sonra kamu bankaları kredi faizlerini indirmişti. Bu sebeple, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından kredi faizlerinde yeniden düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu.

Kredi faizleri düşer mi? Kredi faizleri düşecek mi?

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener kredilerde artış yaşanacağını düşündüğünü dile getirerek şöyle konuştu, "Ticari krediler daha da iyileşecek. Faiz kararının kredi faizlerine yansıyacağını düşünüyorum. Özellikle kamu bankaları tarafından faiz indirimi yapılabileceğini düşünüyorum. Bankalar Merkez Bankası’ndan daha ucuza borçlanabileceğine göre bunun kredilere yansıması da doğal olarak olacaktır."

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