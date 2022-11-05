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Kredi faizleri tercih değiştirdi! Düşük faiz ile yeni alternatif: 1 Kasım'da uygulanmaya başladı

05.11.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi faizleri yükselince nakit para ihtiyacını karşılamak isteyenler yeni yollar araştırmaya başladı. Bu noktada düşük faizli nakit avans alternatifi gündeme geldi. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları aylık yüzde 2 ila 3 arasında değişirken, kredi kartından nakit avans kullanmanın faizi 1 Kasım’dan itibaren yüzde 1,63’ten 1,50’ye çekildi. İşte haberin detayları…

Kredi faizleri tercih değiştirdi! Düşük faiz ile yeni alternatif: 1 Kasım'da uygulanmaya başladı

Kredi kısıtlamaları ve faiz oranlarındaki yükseklik artan enflasyonla beraber, bireysel kredi ve kredi kartı kullanıcılarını uzun yıllar sonra ilk kez yüzde 30-35’lerden yüzde 20’nin altına düşürdü. Bir yandan kredi kullanımı yavaşlarken, diğer yandan da borcunu ödeyemeyelerin sayısı artıyor. Bu noktada bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan toplam kişi sayısı 4 milyonu geçti.

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Kredi kullanmak isteyen ancak faiz oranları nedeniyle alternatif arayışlara yönelen vatandaşlar çareyi nakit avansta buldu. İhtiyaç kredi faizlerinin aylık yüzde 2 ila 3 arasında seyretmesine karşın, kredi kartı limitinden kullanılan nakit avansın faizi 1,50 seviyelerine kadar geriledi.

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1 KASIM’DAN İTİBAREN DEĞİŞTİ

Bir önceki ay 1,63 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranı 1 Kasım itibariyle 1,50’ye geriledi. Bireysel kredi ile kredi kart kullanım faizi arasında oluşan yüzde 1’lik fark vatandaşlar için nakit avansı daha cazip kıldı. Nakit avanstan 10 bin lira da çekilse, 20 bin lira da çekilse faiz aynı kalırken sadece aylık ödenecek taksit tutarı değişiyor. Bununla birlikte 12 aya kadar taksit ve kolay çekim imkanı da bulunuyor.

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YASA İLE BORÇLAR SİLİNİYOR

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda ‘ekonomi torbası’ kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi, geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

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Varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devralınan, anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekâlet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla varlık yönetim şirketi tarafından ödenecek.

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