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Kredi kartı borçları 3,5 trilyon liraya dayandı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 Ekim haftasında 224,2 milyar lira artarak 29 trilyon lirayı aştı.

Kredi kartı borçları 3,5 trilyon liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ekim haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini yayımladı.

Buna göre, sektörün toplam kredi hacmi bir önceki haftaya kıyasla 224 milyar 223 milyon lira artarak 28 trilyon 776 milyar 556 milyon liradan 29 trilyon 779 milyon liraya yükseldi.

Bankalar arası işlemler dahil toplam mevduat ise 112 milyar 999 milyon lira azalarak 32 trilyon 739 milyar 311 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,56 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredileri, söz konusu haftada 32 milyar 405 milyon lira artışla 3 trilyon 556 milyar 940 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 852 milyar 509 milyon lirasını konut, 42 milyar 729 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 661 milyar 701 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 5 trilyon 522 milyar 843 milyon lira olarak kaydedildi.

KREDİ KARTI BORÇLARI 3,5 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, haftalık bazda 82 milyar 115 milyon lira artarak 3 trilyon 496 milyar 309 milyon liraya çıktı. Kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 298 milyar 714 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 197 milyar 595 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 983 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 18 milyar 34 milyon lira artarak 983 milyar 118 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 709 milyar 184 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde sektörün yasal öz kaynakları 23 milyar 894 milyon liralık artışla 6 trilyon 210 milyar 913 milyon liraya ulaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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kredi kartı
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