Kredi kartı dolandırıcılığında emsal karar! Banka parayı iade edecek

Kayseri'de sahte ceza bildirimi içeren bağlantıya tıklayan bir vatandaş, kredi kartı limitinin bilgisi ve onayı dışında 22 bin liradan 400 bin liraya çıkarılması sonucu 72 bin 572 lira 16 kuruş dolandırıldı. Bankanın itirazı reddetmesi üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvuran vatandaş için dikkat çeken bir karar çıktı.

KREDİ KARTI LİMİTİ ONAYI ALINMADAN 400 BİN LİRAYA ÇIKARTILDI

Merkez Kocasinan ilçesinde yaşayan M.A, 23 Haziran 2026'da cep telefonuna gelen "sahte ceza bildirim linki" üzerinden 102 lira 37 kuruş borç ödemesi yapmaya yönlendirildi.

Bu sırada kredi kartı limiti 22 bin lira olan M.A, onayı ve talebi olmaksızın limitinin banka tarafından 400 bin liraya çıkarıldığını ve kartından anında 72 bin 572 lira 16 kuruş tutarında haksız çekim yapılarak dolandırıldığını fark etti.

Bankaya limit artış talebinde bulunmadığını bildirmesine rağmen harcama itirazı olumsuz sonuçlanan M.A, kredi kartı limitinin bilgisi ve onayı olmadan 400 bin liraya çıkarıldığını ve bu durumun dolandırıcılar tarafından yüksek tutarlı harcama yapılmasına imkan sağladığı iddiasıyla Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen heyete savunma gönderen banka, işlemin 3D Secure (güvenli alışveriş) şifresi kullanılarak gerçekleştirildiğini ve kart bilgilerinin güvenliğinden kart hamilinin sorumlu olduğunu belirterek başvurunun reddini istedi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin son 6 ay içerisinde limit artışı talebinde bulunmadığını banka kayıtlarından tespit etti.

Tüketicinin onayı olmadan gerçekleştirilen limit artışı ile yüksek tutarlı harcama arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna kanaat getiren heyet, dolandırıcıların bu güvenlik açığından ve haksız limit artışından faydalanarak söz konusu yüksek tutarlı çekimi yapmasında bankanın ağır hizmet kusurunun ve mevzuata aykırı eyleminin zararla doğrudan illiyet bağı bulunduğunu değerlendirerek, 72 bin 572 lira 16 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

"LİMİT ARTIŞI BANKA TARAFINDAN ANINDA ENGELLENMELİYDİ"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının tüketicileri ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını, dolandırıcıların bankaların telefon numaralarını ve internet sitelerini taklit ederek hazırladıkları sahte bağlantılarla vatandaşları tuzağa düşürdüğünü söyledi.

Şahin, şüpheli durumlarda doğrudan ilgili kurumla iletişime geçilmesi ve gelen bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kararına değinen Şahin, 22 bin lira limitli bir kredi kartının limitinin sahte bağlantıya tıklanmasının ardından 400 bin liraya yükseltildiğini ve kısa süre sonra karttan 72 bin liranın üzerinde para çekildiğini ifade etti.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yargıtay içtihatları uyarınca finans kuruluşlarının birer güven kurumu olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu:



"TÜKETİCİLER İÇİN GÜZEL BİR EMSAL KARAR"

"Vatandaşın kredi kartı limiti 22 bin lira. Bir anda gönderilen bir linke tıklayarak anında 400 bin liraya çıkan ve hemen akabinde de 72 bin küsur liralık bir para çekimi mevcut. Burada şüpheli bir işlem var. Bir tüketicinin 22 bin lira limitli kredi kartını kullanırken anında 400 bin liraya çıkması banka tarafından anında engellenmeliydi, orada bir tedbir koymalıydı. Güven kurumu tüketiciyi korumalı. Güvenlik sisteminin zaten böyle bir limit artışını anında engellemesi gerekir. Eğer engellemiyorsa bu güvenlik sistemi değildir. Yani bankanın savunmasındaki, 'Ben 3D Secure güvenlik sistemi dolayısıyla bunu kabul ettim' demesi bankaya haklı çıkartmaz. Zaten hakem heyeti de burada olağan dışı bir talepten, işlemden dolayı bankanın haksız olduğunu ve parayı tüketiciye ödemesi gerektiği kanaatine varıyor. Güvenlik sistemini sağlam yapmaması ve bundan dolayı oluşan tüketici zararlarında bankanın sorumlu olduğuna Yargıtay tarafından, mevzuatlar tarafından ve en sonunda Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından verildiğine şahit oluyoruz. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar."

Vatandaşları sahte linkleri tıklamamaları konusunda uyaran ve siber dolandırıcılığa maruz kalan kişilere izlemeleri gereken adımlarla ilgili tavsiyelerde bulunan Şahin, yalnızca telefonla müşteri hizmetlerini aramanın hukuki süreçte yetersiz kalabileceğini dile getirdi.

Şahin, aramanın yanı sıra kuruma e-posta veya yazılı bildirim kanalları üzerinden de ulaşılarak başvurunun kayıt altına alınmasının kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır